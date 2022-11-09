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幼兒復必泰今開打 接種中心嘆預約少

【明報專訊】半歲至4歲幼兒今日（9日）起，可於4間兒童社區疫苗接種中心接種幼兒版復必泰疫苗。有負責稀釋幼兒版復必泰的藥劑師表示，稀釋難度與成人版相同，日後其他接種點能否提供幼兒版，要先準備配套，包括如何妥善分開存放和處理不同疫苗。

兒童醫院即日起同時提供科興疫苗、幼兒版和兒童版復必泰，為免處理疫苗時出現混亂，該院共有3個獨立雪櫃分開存放3款疫苗，並安排半歲至4歲幼兒只可預約上午打針，下午留予5至11歲兒童，科興則可全日接種。

兒童醫院高級藥劑師黃澤齡稱，幼兒版和兒童版復必泰在稀釋後可存放室溫12小時，每瓶疫苗可稀釋成10針，每支疫苗針筒均貼上標籤，印有接種年齡、劑量和有效時間。她稱中心每早開放前會先稀釋幼兒版復必泰，中午休息時段再稀釋兒童版，並將用剩的幼兒針銷毁。她強調會因應預約人數稀釋疫苗，減少浪費。

兒童醫院接種中心醫務統籌郭美均透露，現時該中心周五和周末每天有100至200人預約打兒童版復必泰，幼兒版復必泰及科興則分別只有20至30人，3款疫苗周一至周四每天亦僅數十人預約，對預約數目失望。目前只有4間接種中心提供幼兒和兒童版復必泰，黃澤齡表示，該兩款針稀釋難度與成人版相同，日後其他接種點能否提供，需視乎儲存和接種過程能否有效分辨不同疫苗，以保安全。

本港昨日公布新增4649宗陽性個案，本地個案佔4250宗。

（新冠疫情）

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