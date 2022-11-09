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黃碼客團進團出食肆 旅業：隔板須高至天花板

【明報專訊】港府本月將放寬入境旅行團限制，容許持黃碼的旅行團旅客有條件地進入指定景點或食肆。行政長官李家超稱，「團進團出」安排反映政府會在風險可控的情况下推出具針對性的方案，至於何時可放寬至自由行遊客，則要按實况逐步檢討。旅遊業界稱，希望未來數日可與政府開會敲定景點名單，而指定食肆須以高至天花板的屏風劃出密封式區域，方能接待相關遊客。

何時復自由行 李家超：逐步檢討

李家超昨日出席行會前見記者時表示，「團進團出」屬政府為順利推展經濟活動制訂的針對性方案，盼日後能逐步增加不同活動。被問到安排能否擴至自由行遊客，李稱要按旅遊業、社會經濟需要作優次考慮，重申不希望有「任何元素導致出亂子」，需在風險可控下「按部就班、穩妥和有序地」推行，政府將在推行相關措施後總結經驗，再判斷下一步。

旅遊業議會主席徐王美倫昨日在港台《千禧年代》稱，期望盡快可落實景點名單，而參與計劃的旅行社須預先訂立完整行程。新安排下，持黃碼團客可進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所內的分隔區域用膳，她補充，相關區域須用高至天花板的板間劃出密封式區域，不能只以簡單間板隔開。

香港餐務管理協會主席梁振華在同一節目補充，小型食肆較難劃出分隔區域，估計大型酒樓將較受惠，另稱有業界表示有興趣參與，但要與政府商討員工防疫措施、旅客光顧後染疫的後續安排等細節，暫無具體名單。

（新冠疫情）

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