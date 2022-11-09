7私醫免針紙今失效 醫衛局指不覺申述合理

960人領新紙 2200人已打針

醫衛局回覆稱，截至上周二（1日），約1.6萬張涉事免針紙仍有效，在持有相關免針紙的人士中，約960人已領取新的免針紙，約2200人已接種最少一劑新冠疫苗。至於接獲多少書面申述及相關申述理據，局方稱沒有補充。

倫理學者：箍得太緊 與病人治療權有異

中大生命倫理學中心榮譽顧問區結成昨於港台《千禧年代》質疑，現時醫生須按衛生署指引決定應否向病人發出免針紙，做法「箍得太緊」，與一般病人可選擇接受何等治療的權利有差異。他理解政府在疫情危急下需大力推動打針，但質疑現時疫情是否仍屬公共衛生緊急事態，建議當局適時檢討做法，容許醫生臨牀上與病人商討是否適合打針。

本報昨向醫衛局查詢會否考慮毋須醫生跟從硬性原則發出免針紙，局方回覆稱根據外國和本地經驗，大部分人均適合接種科興和復必泰疫苗，衛生署已向私家醫生發指引列明不適合打針的醫學原因，醫生只應在證實相關人士並不適合接種上述疫苗後，方可發出豁免證明書。

（新冠疫情）