李家超：0+3效佳 紅黃碼不撤 林志釉質疑防疫盛事鬆社區緊 「倘認為疫急不應搞七欖」

醫衛局：日增數千宗 仍威脅高風險群組

醫衛局回覆本報查詢時稱，近日單日新增數以千宗的陽性個案仍會對高風險群組構成威脅，另或會影響公營醫療系統運作，故認為新冠疫情在本港仍屬公共衛生緊急事態。局方補充，港府會密切留意疫情發展、根據科學數據等資料逐步恢復社交及經濟活動。翻查資料，政府2020年初將新冠在應變計劃下的應對級別由「嚴重」提高至「緊急」，隨後根據《預防及控制疾病條例》（第599章）訂立多項公共衛生緊急事態規例。

特首李家超昨日出席行政會議前表示，會在風險可控的情况下逐步放寬社交距離措施，形容疫情從未離開，而「紅、黃碼」可有效管控疫情，故不會取消相關安排及口罩令。李又稱「0+3」實施後，本月機場入境人次不斷攀升，其中非本地、非內地人次為9月「0+3」前的3.55倍，形容效果正面，相關數據「鼓舞」。

區結成昨在港台《千禧年代》受訪時稱，一般市民普遍可理解政府有權力頒布不同措施，惟全球甚少公共衛生緊急情况會維持近3年，導致本港抗疫上有不少灰色地帶。他補充，處理大型疫情需適時審視疫情狀態再調整措施，惟本港就「疫苗通」、口罩令及限聚令缺乏有關評估。

學者：緊急狀態近3年 維持將引伸灰色地帶

他認為，隨着政府陸續放寬防疫措施，當中會引起有關公平性、一致性的問題，例如球迷可在七欖期間狂歡，反問現時疫情是否緊急到要如此廣泛地使用疫苗通，令市民「生活各環節都受到限制」。他又指，每年流感都會增加公立醫院負擔，亦會有人因流感離世，反問為何流感針毋須配以疫苗通行證。

區結成質疑，若疫情不再緊急仍維持疫苗通，會衍生政策一致性問題，「我哋就好似習慣咗3年裏面就係要限制，於是就繼續落去」，他認為放寬防疫措施的優先次序應開放予社會討論，長期維持緊急狀態將引伸不同灰色地帶，敦促政府隨疫情變化適時評估。

香港病人政策連線主席林志釉向本報稱，從七欖可見政府防疫措施不乏矛盾之處，如連續3日有上萬人幾乎全日未有佩戴口罩，相關人士明顯有傳播風險，認為政府若認為疫情仍屬緊急，「其實唔應該搞七欖」。他認為本港絕對有條件調整更多社交距離措施，不解政府對舉辦大型活動及調整本地防疫措施上為何似有兩套標準。

明報記者

（新冠疫情）