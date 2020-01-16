李家超：0+3效佳 紅黃碼不撤 林志釉質疑防疫盛事鬆社區緊 「倘認為疫急不應搞七欖」

【明報專訊】香港舉辦金融峰會和國際七人欖球賽兩項大型盛事後，各界關注本港復常步伐會否加快。特首李家超昨日形容，疫情從未離開，而「紅、黃碼」可有效管控疫情，表明不會取消相關安排及口罩令。中大生命倫理學中心榮譽顧問區結成促請政府因應疫情變化適時評估，他以球迷可在七欖期間狂歡為例，反問現時疫情是否仍如兩年前般緊急，而須繼續如此廣泛地使用疫苗通行證，市民「生活各環節都受到限制」。香港病人政策連線主席林志釉亦指，不解政府對舉辦大型活動及調整本地防疫措施上為何似有兩套標準。
醫衛局：日增數千宗 仍威脅高風險群組
醫衛局回覆本報查詢時稱，近日單日新增數以千宗的陽性個案仍會對高風險群組構成威脅，另或會影響公營醫療系統運作，故認為新冠疫情在本港仍屬公共衛生緊急事態。局方補充，港府會密切留意疫情發展、根據科學數據等資料逐步恢復社交及經濟活動。翻查資料，政府2020年初將新冠在應變計劃下的應對級別由「嚴重」提高至「緊急」，隨後根據《預防及控制疾病條例》（第599章）訂立多項公共衛生緊急事態規例。
特首李家超昨日出席行政會議前表示，會在風險可控的情况下逐步放寬社交距離措施，形容疫情從未離開，而「紅、黃碼」可有效管控疫情，故不會取消相關安排及口罩令。李又稱「0+3」實施後，本月機場入境人次不斷攀升，其中非本地、非內地人次為9月「0+3」前的3.55倍，形容效果正面，相關數據「鼓舞」。
區結成昨在港台《千禧年代》受訪時稱，一般市民普遍可理解政府有權力頒布不同措施，惟全球甚少公共衛生緊急情况會維持近3年，導致本港抗疫上有不少灰色地帶。他補充，處理大型疫情需適時審視疫情狀態再調整措施，惟本港就「疫苗通」、口罩令及限聚令缺乏有關評估。
學者：緊急狀態近3年 維持將引伸灰色地帶
他認為，隨着政府陸續放寬防疫措施，當中會引起有關公平性、一致性的問題，例如球迷可在七欖期間狂歡，反問現時疫情是否緊急到要如此廣泛地使用疫苗通，令市民「生活各環節都受到限制」。他又指，每年流感都會增加公立醫院負擔，亦會有人因流感離世，反問為何流感針毋須配以疫苗通行證。
區結成質疑，若疫情不再緊急仍維持疫苗通，會衍生政策一致性問題，「我哋就好似習慣咗3年裏面就係要限制，於是就繼續落去」，他認為放寬防疫措施的優先次序應開放予社會討論，長期維持緊急狀態將引伸不同灰色地帶，敦促政府隨疫情變化適時評估。
香港病人政策連線主席林志釉向本報稱，從七欖可見政府防疫措施不乏矛盾之處，如連續3日有上萬人幾乎全日未有佩戴口罩，相關人士明顯有傳播風險，認為政府若認為疫情仍屬緊急，「其實唔應該搞七欖」。他認為本港絕對有條件調整更多社交距離措施，不解政府對舉辦大型活動及調整本地防疫措施上為何似有兩套標準。