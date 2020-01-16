港聞

港聞二

大灣區GBA專題：簽金融備忘錄 便港澳居民跨境支付

【明報專訊】深港融合45條公布後，上周四羅湖區政府與深圳人民銀行進一步簽署《共建深港消費金融高質量發展示範工程合作備忘錄》，《備忘錄》包括11條政策舉措、18項示範內容，當中提到要展開數字人民幣深港消費先行示範技術測試，進行數字人民幣大灣區硬錢包（內置晶片的卡或可穿戴設備，不用下載相關程式）產品研發。

擬擴適用範圍 研電子支付卡

此外，為便利港澳居民跨境支付，羅湖區與深圳人行將探索率先在該區擴大境外銀行卡POS機境內適用範圍，例如在接待外籍旅客的轄區酒店或大型商圈，可直接使用POS機接受境外卡支付結算；此外，針對在羅湖工作生活的港人，適當放寬數字人民幣支付限額，包括提高錢包餘額、單筆支付和累計支付的上限。此外，研究深港深度融合發展區的商戶可在跨境電子商務活動中使用數字人民幣支付結算，減少周轉時間和結算費用。

開放港澳居民消費貸

《備忘錄》亦探索港澳人民幣保險資金回流機制，包括引導港澳保險類機構通過QFLP（合格境外有限合伙人）機制投資羅湖區基建、科創發展等項目，預計2024年完成；提出開放港澳居民個人消費貸、經營貸等信貸業務、擴大本外幣一體化資金池（對多幣種銀行帳戶集中統一管理）業務試點範圍，以及探索擴大理財通試點範圍。

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