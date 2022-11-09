放貓入洗衣機判社服 前港姐姊不服定罪上訴

指原審裁小貓受驚屬犯錯

代表上訴人黃綺婷（28歲）的大律師稱，根據上訴人自辯所說，她當日手指受傷、留有紅印，但拍到涉事小貓的Instagram片段沒有顯示上訴人的傷痕，構成合理疑點。上訴方又稱，原審裁判官馮念偉裁定上訴人惡意對待小貓，惟獸醫同意小貓沒有受傷，控方亦沒有傳召動物行為學專家，探討小貓的心理創傷，導致定罪不穩妥。

律政司一方回應稱，根據上訴人自辯供辭，涉事片段由她的友人拍攝，惟她自詡為「愛貓之人」，但沒有怪責友人舉動，反而將片段上載至社交媒體，說法不合情理。律政司又稱，洗衣機是狹窄封閉的空間，只要按下按鈕就會滾動，「有咩人會將小貓擺入洗衣機入面，有無需要咁做呢，點樣唔算殘害動物呢？」

法官關注，上訴人已完成所有社服令時數，如果裁定原審裁決出錯，律政司會否要求重審。律政司一方表示有可能重審。

【案件編號：HCMA 113/22】