港聞

港聞一

放貓入洗衣機判社服 前港姐姊不服定罪上訴

【明報專訊】前港姐冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷去年2月上載疑將小貓放入洗衣機開動旋轉短片，受審後裁定殘酷對待動物罪成，被判80小時社會服務令。黃綺婷不服定罪上訴，案件昨於高院審理。上訴方提出，獸醫報告沒有說明涉事小貓承受心理影響，原審裁判官裁定小貓受驚，屬法律上犯錯。律政司回應稱，上訴人自稱為「愛貓之人」，卻容許朋友將小貓放入洗衣機內，說法不合常理。法官黃崇厚聽畢陳辭，將擇日頒判辭。

指原審裁小貓受驚屬犯錯

代表上訴人黃綺婷（28歲）的大律師稱，根據上訴人自辯所說，她當日手指受傷、留有紅印，但拍到涉事小貓的Instagram片段沒有顯示上訴人的傷痕，構成合理疑點。上訴方又稱，原審裁判官馮念偉裁定上訴人惡意對待小貓，惟獸醫同意小貓沒有受傷，控方亦沒有傳召動物行為學專家，探討小貓的心理創傷，導致定罪不穩妥。

律政司一方回應稱，根據上訴人自辯供辭，涉事片段由她的友人拍攝，惟她自詡為「愛貓之人」，但沒有怪責友人舉動，反而將片段上載至社交媒體，說法不合情理。律政司又稱，洗衣機是狹窄封閉的空間，只要按下按鈕就會滾動，「有咩人會將小貓擺入洗衣機入面，有無需要咁做呢，點樣唔算殘害動物呢？」

法官關注，上訴人已完成所有社服令時數，如果裁定原審裁決出錯，律政司會否要求重審。律政司一方表示有可能重審。

【案件編號：HCMA 113/22】

相關字詞﹕定罪上訴 姐姐 黃嘉雯 洗衣機 虐待動物

上 / 下一篇新聞

初選17人不認罪 官仍未知提控根據 起訴近兩年法官無文件 着控方月內交開案陳辭
初選17人不認罪 官仍未知提控根據 起訴近兩年法官無文件 着控方月內交開案陳辭
8．31暴動案 匿名乘客稱遭黑衣人攻擊
8．31暴動案 匿名乘客稱遭黑衣人攻擊
李家超：0+3效佳 紅黃碼不撤 林志釉質疑防疫盛事鬆社區緊 「倘認為疫急不應搞七欖」
李家超：0+3效佳 紅黃碼不撤 林志釉質疑防疫盛事鬆社區緊 「倘認為疫急不應搞七欖」
7私醫免針紙今失效 醫衛局指不覺申述合理
7私醫免針紙今失效 醫衛局指不覺申述合理
黃碼客團進團出食肆 旅業：隔板須高至天花板
黃碼客團進團出食肆 旅業：隔板須高至天花板
幼兒復必泰今開打 接種中心嘆預約少
幼兒復必泰今開打 接種中心嘆預約少
類鼻疽增一長者亡 周五刊憲須呈報
類鼻疽增一長者亡 周五刊憲須呈報
維修壓路機 好爸爸砸斃 死者育4年幼子女 供養母親外母
維修壓路機 好爸爸砸斃 死者育4年幼子女 供養母親外母
地盤30鋼筋墜落 壓死四旬工人
地盤30鋼筋墜落 壓死四旬工人
揭渠蓋拾銀包 男子倒豎葱浸水亡
揭渠蓋拾銀包 男子倒豎葱浸水亡
少年捱撞命危 司機逃遁疑燒車滅迹
少年捱撞命危 司機逃遁疑燒車滅迹
華富污水廠現嬰屍 繫胎盤臍帶
華富污水廠現嬰屍 繫胎盤臍帶
求愛不遂斬傷租客 已婚漢認罪囚4年
求愛不遂斬傷租客 已婚漢認罪囚4年
盧寵茂:考慮立法控煙 合法年齡擬年年提升 「下一代永遠無法買煙」
盧寵茂:考慮立法控煙 合法年齡擬年年提升 「下一代永遠無法買煙」
童樂居案被告拋擲幼童辯稱「少少甩手」
童樂居案被告拋擲幼童辯稱「少少甩手」
藥劑師醫務化驗師擬納強制舉報虐兒名單
藥劑師醫務化驗師擬納強制舉報虐兒名單
港2024辦國際商事仲裁大會 Clockenflap戶外音樂節明年3月重臨
港2024辦國際商事仲裁大會 Clockenflap戶外音樂節明年3月重臨
稱已協議4元購珍寶太白 船廠入稟索償480萬促交船
稱已協議4元購珍寶太白 船廠入稟索償480萬促交船
扮藜麥粉 秘魯貨櫃檢值2.1億可卡因
扮藜麥粉 秘魯貨櫃檢值2.1億可卡因
大灣區GBA專題：新措施改造口岸帶 羅湖盼再起飛 學者：更善用地緣優勢佈局跨境生活 利中長發展
大灣區GBA專題：新措施改造口岸帶 羅湖盼再起飛 學者：更善用地緣優勢佈局跨境生活 利中長發展
大灣區GBA專題：簽金融備忘錄 便港澳居民跨境支付
大灣區GBA專題：簽金融備忘錄 便港澳居民跨境支付
大灣區GBA專題：推港籍人才專項政策「爭人才」
大灣區GBA專題：推港籍人才專項政策「爭人才」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鄧炳強訪新廣播處長
【Emily】鄧炳強訪新廣播處長
【Emily】錫克教廟揭幕 李家超入廟隨俗
【Emily】錫克教廟揭幕 李家超入廟隨俗
【Emily】司機電鋸拆車鎖 有人話得不償失
【Emily】司機電鋸拆車鎖 有人話得不償失
【Emily】陳啟宗：希望不需再用廣東話演講
【Emily】陳啟宗：希望不需再用廣東話演講
【Emily】月全食碰月掩天王星 港人碰不上
【Emily】月全食碰月掩天王星 港人碰不上
【Emily】維修完成 海防博物館11‧24重開
【Emily】維修完成 海防博物館11‧24重開