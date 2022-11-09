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8．31暴動案 匿名乘客稱遭黑衣人攻擊

【明報專訊】2019年8．31港鐵太子站事件，3名男子否認暴動、非法集結等7罪，昨日於區域法院續審。控方有3名乘客證人獲頒匿名令，其中一人昨供稱，他當晚在駛至太子站的列車上，看見月台的黑衣人和車廂內市民互相指罵及投擲水樽。他稱「黑衣人衝入車廂想打我哋」，他說遭黑衣人以行山杖刺傷頸部並被箍頸，「我用腳踢佢哋（黑衣人）」，並撿起一條白色硬身膠喉抵擋。

稱遭行山杖刺頸箍頸

撿地下膠喉阻擋

被告簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲）分別被控暴動、非法集結、刑事損壞、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊罪及搶劫罪。

已退休的事主X屏風後作供稱，他當晚在尖沙嘴用膳後乘港鐵荃灣線回家，駛至旺角站的列車人多擠迫，約30名戴防毒面具的黑衣人和市民爭執。X指他們以粗言叫罵，內容是「無意思」，雙方推撞。到達太子站時，X看見一個白衫男人遭十幾名黑衣人指罵，X認為黑衣人想欺負市民，便叫黑衣人離開車廂。惟近10人在門外向車內市民指罵及投擲水樽，有市民拾回水樽反擲向對方。

X續指，有黑衣人持長棍和雨傘等物件揮舞，衝入車廂襲擊他們，X於是以雙手抵擋，其間有黑衣人用疑削尖的行山杖刺X頸部，X從後被箍頸。X腳踢黑衣人致對方無法埋身，他又撿起地上白色硬身膠喉，以防備黑衣人再上車施襲，但有人隨即用行山杖襲擊，X以膠喉阻擋。雙方投擲雨傘，亦有人使用滅火筒，令車內白濛濛一片。

之後，X發現黑衣人已離去，他的頸受傷流血，估計被行山杖刺到，遂向現場救護員求助；X的腋下另疑被人用丫叉射擊而感痛楚，但他沒有求醫。

站長：多人包圍 躲監察亭

另外，太子站站長張寶貞作供表示，她於晚上10時45分接更後在太子站月台，遭4至5名年輕男子辱罵，要求盡快開車，其後多人包圍她，她稱情况失控及「都幾驚」，故躲進監察亭內，有人敲打監察亭玻璃。月台有人開傘掩護和換衫，後來有黑衣人加入。港鐵車長劉俊堅則稱，他駕駛列車抵達太子站時，有人拉下緊急制；劉不清楚為何車廂內有紙巾雨傘等散落地面。

【案件編號：DCCC 737/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結 反修例事件 暴動罪 8.31太子站

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