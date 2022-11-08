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葉玉如：學生會是大學認可組織

【明報專訊】科大校長葉玉如上任逾半個月後昨首次與傳媒見面。她稱在科大任職近30年，「對學校非常有感情」，上任後會訂立多個目標，包括吸納更多國際人才加入科大教學團隊，並會注重跟學生溝通。被問到任內會否確保學生會在校內地位，她說學生會與其他學生組織同樣得到大學認可。

葉玉如昨出席科大舉辦的「業界交流日：創新與科技展」後表示，「學生是大學非常重要的持份者」，絕對相信「必須與他們有好的溝通」，會透過不同渠道，包括學院及學系等，與各學生組織接觸。

與各學生組織保持溝通

本港多所大學的學生會先後不獲校方承認，被問到任內會否確保學生會在校內地位，葉玉如未有正面回應，稱大學有很多不同學生組織，會保持跟各組織溝通；在記者追問下她說：「學生會跟其他的學生組織，都是得到大學的同一認可。」

葉玉如又稱，一間大學「做得好不好」，與是否具備足夠人才有密切關係，故會與管治團隊着力在世界各地聘用人才到科大工作，亦要讓教授及學生在良好環境下於其興趣領域得到支持。她又說，科大有責任貢獻社會，未來會將醫療科技、人工智能、大數據及新能源等，定為重點發展領域。

稱港制度佳配粵產業鏈 具優勢

近日社會屢比較香港和新加坡，葉玉如認為，香港仍有一定優勢吸引國際人才，本港是國際金融中心、有成熟制度保護知識產權、基礎研究「做得很好」，加上鄰近的大灣區城市有完善產業鏈及廣闊市場，可產生「協同效應」，有助維持香港競爭力。

《施政報告》提到將以100億元成立「產學研1+」計劃，明年起資助有潛質成為初創企業的大學研發團隊將成果商品化。葉玉如稱，會了解工業界對哪些項目有興趣，再檢視校內有哪些科研團隊參與。

相關字詞﹕學生會 香港科技大學 葉玉如

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