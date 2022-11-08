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機械狗裝AI鼻 同時「嗅」出多種毒氣

【明報專訊】科大電子計算機工程學系教授范智勇的研究團隊以半導體技術製成「仿生納米電子鼻晶片」，利用人工智能訓練後可識別多種氣體及氣味，相比傳統氣體偵測儀器每款只能偵測一種氣體，「電子鼻」每一塊晶片可偵測多款氣體，成本更低，耗電量更是傳統裝置千分之一。團隊最新研究成果是將「電子鼻」配合「機械狗」使用，助人類尋找有害氣體來源，化險為夷。

范智勇團隊研發的「電子鼻」，晶片尺寸小至2平方毫米，大小與指甲相若，由上萬個氣體感應器組合，可偵測多種揮發性氣味（見表），包括可致癌的甲醛、具刺激性的甲苯及丙酮，亦可偵測易燃氣體氫氣及常見空氣污染物二氧化氮等。研發成果昨於科大「業界交流日：創新與科技展」展出。

團隊成員之一、科大電子及計算機工程學系博士三年級生陳擇霖表示，團隊採用新的半導體物料結構製成晶片，吹入各種氣體時會得出特別數據，再藉由機器學習讓其辨認，「例如用一支高濃度一氧化碳『吹落去』，或者讓它『聞』酒精，（令裝置）記住氣味」。他指出，若在同一空間有多於一種氣味，經過人工智能訓練，「電子鼻」亦判斷得到。

成本「兩三位數」95％準 傳統儀器上萬

陳擇霖稱，現時偵測氣體的傳統技術成本較高。他解釋，若要檢驗室內空氣質素，傳統方法須派員取多個樣本，再帶到實驗室檢測，儀器成本每部需70萬至80萬元，另傳統手提式氣體偵測儀器每部亦需上萬元。他又說，團隊研發的「電子鼻」準確度可達95%，物料成本只需「兩位數至三位數」，一個「電子鼻」已可偵測1000至3000平方呎範圍內氣體。

有甲級寫字樓將用 亦可用於工業場景

應用方面，陳說除了辦公室亦可用於工業場景，「工廠比較多爆炸性氣體，例如一些實驗室會用較高濃度的工業用酒精清洗量杯」，酒精具揮發性，吸入過多對人體有害。他稱，產品已進入商品化階段，前年獲「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）資助，成立「科創空氣有限公司」，現時已批量生產，有兩三間本港甲級寫字樓將採用。

他透露，團隊最新研發的技術，是將「電子鼻」裝置在「機械狗」身上，再透過人工智能等技術，讓「機械狗」自動追蹤氣味來源，該技術的研究論文已於今年9月完成，正待審閱後公布。

明報記者

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