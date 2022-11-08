港聞

港聞二

何永賢：10年內可淘汰貴價劣質劏房

【明報專訊】全港有12.75萬戶居於環境欠佳單位，當中9.36萬戶居於劏房。房屋局長何永賢昨日表示，未來10年的公屋供應充足，再配合「簡約公屋」及過渡房屋，相信10年內本港不會再存在收費高昂的惡劣劏房，她同時重申，公屋繼續以「3年上樓」承諾為目標。

明年簡約公屋申撥款 最快2024推

《施政報告》提出未來5年擬推出3萬個全新簡約公屋單位，同時將簡約公屋和傳統公屋的綜合輪候時間由在4年內降至約4.5年。立法會房屋事務委員會昨日討論有關事宜，何永賢稱除在市區物色更多土地建屋外，建築署亦會盡量將市區簡約公屋「起高啲」，以增加供應。她補充，將於明年向立法會申請撥款興建簡約公屋，隨即為工程招標，並於2023/24年度動工，預料首批簡約公屋將於2024/25年度推出，至2026/27年度踏入高峰期。

民建聯主席李慧琼質疑政府並未有於施政報告中承諾告別劏房，反映政府的決心不足。她認為政府有條件於10年或15年內告別不適切居所，並促請政府訂立告別劣質劏房的路線圖。

何永賢回應稱，10年內已經有足夠房屋供應，加上當局增加短期供應如簡約公屋及過渡房屋的措施，主要針對惡劣劏房，因此相信「10年內收得好貴的惡劣劏房都唔會存在，都唔會有人仲需要住呢啲地方」。她又說，隨簡約公屋及過渡房屋供應增加，將會改變劏房租務市場，會繼續密切留意情况，並於明年再到立法會匯報有關資料。

張宇人倡線人費獎舉報濫用公屋

此外，立法會議員江玉歡建議局方交代增加公營房屋落成量的具體資料，包括每區公屋的落成時間及建屋進度等，以增加透明度。談及打擊濫用公屋單位問題，自由黨張宇人建議當局增設「線人費」，以鼓勵市民舉報濫用單位，同時應該加強罰則。何永賢回應稱，將持續使用不同方法跟進。

相關字詞﹕劏房 房屋局 何永賢

上 / 下一篇新聞

「團進團出」月內推 可進指定餐廳景點 旅議會料初期每日約百客入境 議員質疑欠吸引力
「團進團出」月內推 可進指定餐廳景點 旅議會料初期每日約百客入境 議員質疑欠吸引力
專家委會倡認可二價復必泰 許樹昌料1月抵港
專家委會倡認可二價復必泰 許樹昌料1月抵港
35小學申全校全日課 津小會料明年初高峰
35小學申全校全日課 津小會料明年初高峰
指新冠已非突發 郭卓堅覆核疫苗通「安心」
指新冠已非突發 郭卓堅覆核疫苗通「安心」
公營強留醫護「合理」 陳肇始倡增誘因 建議護士晉升掛鈎年資 專科醫專注所長 添滿足感
公營強留醫護「合理」 陳肇始倡增誘因 建議護士晉升掛鈎年資 專科醫專注所長 添滿足感
基層醫療政策推手 稱長遠投資不憂搶醫局資源
基層醫療政策推手 稱長遠投資不憂搶醫局資源
稱疫策致報讀者減 航空學院辦機師培訓課程
稱疫策致報讀者減 航空學院辦機師培訓課程
涉勾結外力 機場被捕 612基金秘書施城威准保釋
涉勾結外力 機場被捕 612基金秘書施城威准保釋
黎智英准聘英御狀 律政司上訴明頒判辭
黎智英准聘英御狀 律政司上訴明頒判辭
彭飛舟任基層醫療健康專員 主力推廣「醫健通」
彭飛舟任基層醫療健康專員 主力推廣「醫健通」
法律周開幕 稱由亂到治證法治最可靠 劉光源：繼續改善港法律體系
法律周開幕 稱由亂到治證法治最可靠 劉光源：繼續改善港法律體系
赴津遠洋輪10櫃走私 海關檢3億貨 檢50噸海味瀕危物種 料內地春節需求大
赴津遠洋輪10櫃走私 海關檢3億貨 檢50噸海味瀕危物種 料內地春節需求大
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴得直 死者弟擬民事追究
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴得直 死者弟擬民事追究
青嶼擬建兩跨海橋 最遲2033年通車
青嶼擬建兩跨海橋 最遲2033年通車
機械狗裝AI鼻 同時「嗅」出多種毒氣
機械狗裝AI鼻 同時「嗅」出多種毒氣
葉玉如：學生會是大學認可組織
葉玉如：學生會是大學認可組織
掙脫約束衣襲護士 新冠病人被捕
掙脫約束衣襲護士 新冠病人被捕
大灣區GBA新聞：傑出華青企業家子辰：投資灣區看項目更看人
大灣區GBA新聞：傑出華青企業家子辰：投資灣區看項目更看人
大灣區GBA新聞：指港創科仍起步 可發揮金融專長
大灣區GBA新聞：指港創科仍起步 可發揮金融專長
灣區手記：無限手套都幫不了的忙 ／文：尚東美
灣區手記：無限手套都幫不了的忙 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】列支敦士登王室收藏 故宮展出 包括魯本斯及凡．戴克畫作
【Emily】列支敦士登王室收藏 故宮展出 包括魯本斯及凡．戴克畫作
【Emily】澳球迷曠工遭炒魷要幫手？ 領事咁回應
【Emily】澳球迷曠工遭炒魷要幫手？ 領事咁回應
【Emily】助非洲飢民 「饑饉超市」買嘢變捐款
【Emily】助非洲飢民 「饑饉超市」買嘢變捐款
【Emily】「行走的圖書館」萬本書送各區中小學
【Emily】「行走的圖書館」萬本書送各區中小學
【Emily】港鐵11‧20長者日 嘟卡免費搭車
【Emily】港鐵11‧20長者日 嘟卡免費搭車