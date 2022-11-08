青嶼擬建兩跨海橋 最遲2033年通車

平行青馬大橋 跨馬灣汲水門航道

接駁擬建11號幹線及人工島

路政署表示，兩座東西行三線跨海大橋與青嶼幹線平行，其中橫跨馬灣航道的大橋全長約2.3公里，於青衣西面連接青沙公路及青衣區內道路，署方指需調整青沙公路和長青公路北行線的走線，以騰出空間。

另一座橋位於連接路西端，橫跨汲水門航道，全長約1公里，於北大嶼山連接現有的北大嶼山公路、擬議的11號幹線和擬議的交椅洲人工島相關道路；兩座跨海大橋於馬灣南相連接。署方表示，預計工程項目將涉及收回部分私人土地、清理政府土地及遷移部分墳墓。

文件指出，當局於去年3月曾開展相關工程的技術研究，評估後制訂初步走線，相信青嶼連接路能夠紓緩將來青嶼幹線出現的交通，以配合新界西北、大嶼山以及機場的長遠發展需要，並且連同11號幹線及其他相關主要幹道，將可以改善新界西北來往市區主要道路的交通情况，同時增加大嶼山來往市區的路線選擇，加強整體道路網絡對交通事故的應變能力。

工程師稱鋼價穩定 料非天價

有「香港橋王」之稱的土木工程署前署長劉正光表示，預料項目兩三年後可動工，而隨着建築科技進步，相信能如期2033年通車，「青馬（大橋）都係起咗5年」。

曾為青馬大橋總工程師的他表示，青馬大橋的鋼鐵來自日本及英國，而大橋造價大部分來自鋼鐵，故鋼鐵價格是影響造價的主要因素，而近年鋼鐵價格穩定，加上料會採用較便宜的內地鋼材，認為新大橋造價不會是「天價」。