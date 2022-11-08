清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴得直 死者弟擬民事追究

高院官批原審發問過多「越俎代庖」

上訴人香港工商清潔服務有限公司為山景邨景樂樓的清潔服務承辦商。上訴方指出，原審裁判官在證人作供時主動介入，「進入控辯雙方競技場」，致審訊不公；加上裁判官於主問和覆問後均發問，對其中一名證人問多達300條問題，導致定罪不穩妥。

李官同意上訴方所言，認為裁判官提問性質、程度及後果已超越案例所容地步，令知情旁觀者認為他取代主控角色，顯然違反「不單止要執行公義，而且公義必須彰顯於人前」原則。李官重申法官須不偏不倚，若裁判官忽略明智忠告，或適得其反，影響秉行公義能力。

死者弟嘆裁決忽略資方不足

死者關厚基的胞弟表示，上訴裁決關乎審訊程序，沒針對涉事承辦商的不足，「當日安全帶又無，個窿（垃圾槽）又太大，管工又唔喺現場」，遺憾裁決忽略了這部分證據。他說自己是受害者家屬，不是控辯任何一方，無法介入刑事審訊，但會嘗試申請法援，循民事途徑追究承辦商過失。他說曾閱讀死因庭和勞工處調查報告，知悉胞兄很大可能失足從垃圾槽墮下，屬死於意外，「如果我知道咁危險，一定唔同意佢返呢份工」。他說偶爾也會想，舊式大廈常以垃圾槽傾倒垃圾，比起推垃圾桶入升降機更方便，住戶的厭惡度亦較低，「但大家唔會知道，代價可能係一條人命」。

「唔改善的話 下單唔知係邊個」

清潔工跌入垃圾槽的慘劇時有發生，今次承辦商不必留案底和罰款，案件劃上句號。死者胞弟認為對家屬不太公平，難以平復情緒，希望承辦商為事件負責，當局亦可提升法例阻嚇力；「你唔改善的話，除了我哥哥，其他清潔工人一定會遇到，問題下一單唔知係邊個呢？」

【案件編號：HCMA 153/22】