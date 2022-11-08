港聞

港聞二

赴津遠洋輪10櫃走私 海關檢3億貨 檢50噸海味瀕危物種 料內地春節需求大

【明報專訊】海關根據情報及風險評估，上月截查準備經遠洋船運往內地天津的10個貨櫃，檢獲貴價食材、餐酒、電子產品、固體廢料和受管制瀕危物種等走私貨物，總市值約3億元，為海關今年搗破最大宗海路走私案。貨物若運到內地，相信可逃避約3億元稅款。

運內地逃稅3億 報亞加力膠板惹疑

海關特別調查課監督鄭德喜稱，根據風險評估及情報分析，發現報稱載有亞加力膠板的貨櫃準備經遠洋船運往天津，惟因內地屬亞加力膠板主要生產地，未必需要大量入口，遂引起懷疑。關員上月26日在葵涌貨櫃碼頭鎖定10個貨櫃，經X光儀器檢查，發現內裏貨物形狀、物料、密度不一，相信非報稱的單一貨物，遂開櫃檢查。

海關在10個貨櫃內發現大批由木箱盛載的走私貨，當中約50噸為參茸海味，包括6噸魚翅、1.6噸乾大壁虎、花膠、海參、元貝等；另有3萬支餐酒，約30噸固體廢料、電子產品、化妝品、美容針劑及紅木等受管制瀕危物種。載貨木箱印上一家疑似經營塑膠生意的公司名稱，相信作掩飾，木箱縫隙亦以玻璃膠封實，以防海味氣味泄漏及防止食材受潮。

有內地出口貨偷運回國騙退稅

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍說，跟進調查後，上月28日突擊搜查元朗一個倉庫，拘捕48歲物流公司男東主及53歲女職員，兩人已獲准保釋候查。據了解，該物流公司於2013年成立，海關正追查其是否涉及其他走私案。

海關相信農曆新年將近，內地人又因疫情無法到港購物，因此當地對花膠、海參等高價食材有一定需求；單以全部餐酒計算，如運往內地，估計可逃避逾3600萬元稅款，利潤豐厚。另外，海關同時檢獲包裝上印有簡體字的內地品牌全新相機配件，包括鏡頭、閃光燈等，相信因內地有出口退稅制度，有人遂將貨物申報出口取得退稅後，再走私回內地銷售。

漁護署：檢獲魚翅屬極危級鯊魚

漁護署瀕危物種保護主任陳翰奇稱，是次檢獲貨品包括一批疑受保護瀕危動植物物種條例所規管的乾製大壁虎，雙髻鯊、犁頭鰩、青鯊魚鰭所造的魚翅及紅木等。因雙髻鯊、犁頭鰩及青鯊體長可達4米，牠們的魚鰭可製成名貴魚翅，故被大量捕撈，過去70年數量下跌超過八成，該些物種已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為極危級別。

相關字詞﹕海味 海關 走私

上 / 下一篇新聞

「團進團出」月內推 可進指定餐廳景點 旅議會料初期每日約百客入境 議員質疑欠吸引力
「團進團出」月內推 可進指定餐廳景點 旅議會料初期每日約百客入境 議員質疑欠吸引力
專家委會倡認可二價復必泰 許樹昌料1月抵港
專家委會倡認可二價復必泰 許樹昌料1月抵港
35小學申全校全日課 津小會料明年初高峰
35小學申全校全日課 津小會料明年初高峰
指新冠已非突發 郭卓堅覆核疫苗通「安心」
指新冠已非突發 郭卓堅覆核疫苗通「安心」
公營強留醫護「合理」 陳肇始倡增誘因 建議護士晉升掛鈎年資 專科醫專注所長 添滿足感
公營強留醫護「合理」 陳肇始倡增誘因 建議護士晉升掛鈎年資 專科醫專注所長 添滿足感
基層醫療政策推手 稱長遠投資不憂搶醫局資源
基層醫療政策推手 稱長遠投資不憂搶醫局資源
稱疫策致報讀者減 航空學院辦機師培訓課程
稱疫策致報讀者減 航空學院辦機師培訓課程
涉勾結外力 機場被捕 612基金秘書施城威准保釋
涉勾結外力 機場被捕 612基金秘書施城威准保釋
黎智英准聘英御狀 律政司上訴明頒判辭
黎智英准聘英御狀 律政司上訴明頒判辭
彭飛舟任基層醫療健康專員 主力推廣「醫健通」
彭飛舟任基層醫療健康專員 主力推廣「醫健通」
法律周開幕 稱由亂到治證法治最可靠 劉光源：繼續改善港法律體系
法律周開幕 稱由亂到治證法治最可靠 劉光源：繼續改善港法律體系
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴得直 死者弟擬民事追究
清潔工垃圾槽墮斃 罰款公司上訴得直 死者弟擬民事追究
青嶼擬建兩跨海橋 最遲2033年通車
青嶼擬建兩跨海橋 最遲2033年通車
何永賢：10年內可淘汰貴價劣質劏房
何永賢：10年內可淘汰貴價劣質劏房
機械狗裝AI鼻 同時「嗅」出多種毒氣
機械狗裝AI鼻 同時「嗅」出多種毒氣
葉玉如：學生會是大學認可組織
葉玉如：學生會是大學認可組織
掙脫約束衣襲護士 新冠病人被捕
掙脫約束衣襲護士 新冠病人被捕
大灣區GBA新聞：傑出華青企業家子辰：投資灣區看項目更看人
大灣區GBA新聞：傑出華青企業家子辰：投資灣區看項目更看人
大灣區GBA新聞：指港創科仍起步 可發揮金融專長
大灣區GBA新聞：指港創科仍起步 可發揮金融專長
灣區手記：無限手套都幫不了的忙 ／文：尚東美
灣區手記：無限手套都幫不了的忙 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】列支敦士登王室收藏 故宮展出 包括魯本斯及凡．戴克畫作
【Emily】列支敦士登王室收藏 故宮展出 包括魯本斯及凡．戴克畫作
【Emily】澳球迷曠工遭炒魷要幫手？ 領事咁回應
【Emily】澳球迷曠工遭炒魷要幫手？ 領事咁回應
【Emily】助非洲飢民 「饑饉超市」買嘢變捐款
【Emily】助非洲飢民 「饑饉超市」買嘢變捐款
【Emily】「行走的圖書館」萬本書送各區中小學
【Emily】「行走的圖書館」萬本書送各區中小學
【Emily】港鐵11‧20長者日 嘟卡免費搭車
【Emily】港鐵11‧20長者日 嘟卡免費搭車