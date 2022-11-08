赴津遠洋輪10櫃走私 海關檢3億貨 檢50噸海味瀕危物種 料內地春節需求大

運內地逃稅3億 報亞加力膠板惹疑

海關特別調查課監督鄭德喜稱，根據風險評估及情報分析，發現報稱載有亞加力膠板的貨櫃準備經遠洋船運往天津，惟因內地屬亞加力膠板主要生產地，未必需要大量入口，遂引起懷疑。關員上月26日在葵涌貨櫃碼頭鎖定10個貨櫃，經X光儀器檢查，發現內裏貨物形狀、物料、密度不一，相信非報稱的單一貨物，遂開櫃檢查。

海關在10個貨櫃內發現大批由木箱盛載的走私貨，當中約50噸為參茸海味，包括6噸魚翅、1.6噸乾大壁虎、花膠、海參、元貝等；另有3萬支餐酒，約30噸固體廢料、電子產品、化妝品、美容針劑及紅木等受管制瀕危物種。載貨木箱印上一家疑似經營塑膠生意的公司名稱，相信作掩飾，木箱縫隙亦以玻璃膠封實，以防海味氣味泄漏及防止食材受潮。

有內地出口貨偷運回國騙退稅

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍說，跟進調查後，上月28日突擊搜查元朗一個倉庫，拘捕48歲物流公司男東主及53歲女職員，兩人已獲准保釋候查。據了解，該物流公司於2013年成立，海關正追查其是否涉及其他走私案。

海關相信農曆新年將近，內地人又因疫情無法到港購物，因此當地對花膠、海參等高價食材有一定需求；單以全部餐酒計算，如運往內地，估計可逃避逾3600萬元稅款，利潤豐厚。另外，海關同時檢獲包裝上印有簡體字的內地品牌全新相機配件，包括鏡頭、閃光燈等，相信因內地有出口退稅制度，有人遂將貨物申報出口取得退稅後，再走私回內地銷售。

漁護署：檢獲魚翅屬極危級鯊魚

漁護署瀕危物種保護主任陳翰奇稱，是次檢獲貨品包括一批疑受保護瀕危動植物物種條例所規管的乾製大壁虎，雙髻鯊、犁頭鰩、青鯊魚鰭所造的魚翅及紅木等。因雙髻鯊、犁頭鰩及青鯊體長可達4米，牠們的魚鰭可製成名貴魚翅，故被大量捕撈，過去70年數量下跌超過八成，該些物種已被國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為極危級別。