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法律周開幕 稱由亂到治證法治最可靠 劉光源：繼續改善港法律體系

【明報專訊】中共二十大報告提出「完善特區司法及法律制度」，無詳細說明要如何完善。中國外交部駐港特派員劉光源在昨日開幕的法律周活動上，提及一國兩制成功實踐，皆因當局不忘初心及與時俱進，強調必須秉持同一精神，「繼續改善香港的法律體系及制度機制」（continue to improve Hong Kong's legal systems and institutional mechanisms）。他無具體說明改善方向，只重申維護中國《憲法》及《基本法》權威，是維護法治的根基。

沒說明方向 重申憲法基本法權威

法律周活動獲三大國際私法（private law）國際組織代表來港，包括海牙國際私法會議、聯合國國際貿易法委員會、國際統一私法協會，另外越南、菲律賓及印尼商貿或法律部門有官員出席。

在2019年修例風波後，先後由人大常委會頒布兩套法律在港實施，包括《港區國安法》及修改選舉制度。中國外交部駐港特派員劉光源表示，香港2019年由亂到治的轉變，證明依法治理是最可靠的治理方式。他說，香港社會經濟面對不少深層次問題，要發展好香港，不可低估法治的重要，令香港釋放強大「法律能量」，增強優勢及破解香港難題。

李家超稱外賓與會象徵對港信心

特首李家超致辭時說，與會嘉賓參與法律周，象徵他們對香港、香港法治及一國兩制優勢的信心。他說，基本法保障普通法制度延續及保障司法獨立行使審判權和終審權，也保障各種基本權利及自由，相信香港法治傳統會繼續發揚。律政司長林定國表示，三大國際私法組織在港設辦事處，象徵他們對香港法治及爭議解決服務的信心。

法律周昨起一連5日舉行，參加者在現場和網上參與討論一系列議題，包括透過國際文書促進尋求司法公正、仲裁、網上爭議解決，以至民商事跨國訴訟和法律科技等。

另外，高等法院高浩文曾在免針紙司法覆核案中判政府敗訴，前副廉政專員郭文緯日前在報章撰文，不點名質疑「我們不需要外國法官充當教師爺」。

郭文緯批外國官充「教師爺」

司法機構：任命均按基本法

司法機構回覆查詢時稱不評論個別案件及對個別法官的言論，重申所有法官和司法人員的任命均按照基本法第88條及相關法例規定，由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。司法機構又表示，不論國籍和背景，所有法官和司法人員均須緊守司法誓言，擁護基本法及效忠特區，在行使其司法權力時，包括受公眾關注的司法覆核案時，均獨立和專業地以法律和證據為依據。

相關字詞﹕高浩文 法律周 劉光源

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