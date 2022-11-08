彭飛舟任基層醫療健康專員 主力推廣「醫健通」

是否成基醫局總監 方案之一

彭飛舟曾任港大公共衛生學院臨牀副教授，並曾任安老事務委員會成員。本身是老人科專科醫生的彭，自2018年10月出任醫管局總辦事處人力資源主管，2020年處理要求政府封關的醫護罷工後突然辭職，據悉他前往澳洲後回港，再獲醫管局開位聘任，並借調到醫衛局出任基層醫療健康專員。

醫衛局發言人形容，彭飛舟具備豐富公共醫療發展及管理經驗，將帶領基層醫療健康辦事處推動基層醫療發展、落實「基層醫療健康藍圖」內的相關措施，包括推動防治和管理慢性疾病的工作等。

翻查紀錄，上一任基層醫療健康專員為醫衛局副局長李夏茵，當時她由醫管局策略發展總監之位借調到醫衛局，準備主管基層醫療，但隨後獲選為副局長。