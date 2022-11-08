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稱疫策致報讀者減 航空學院辦機師培訓課程

【明報專訊】全球航空業人手短缺，香港國際航空學院去年9月在機場開設新校舍，擬推3個課程培訓本地飛行員。院長李天柱昨表示，學院成立6年培訓20萬名學員，今年第四屆供中六畢業生報讀的航空營運文憑共取錄41名學員，據往年紀錄，有九成畢業生會留在香港機場的公司工作。他稱，基於香港檢疫要求，報讀課程人次略減不足一成，相信取消所有隔離措施後報讀人次會回升。

辦灣區實習 首年300名額

李天柱引述波音飛機公司數字稱，今年至2041年全球航空業需要60.2萬名飛行員及61萬名飛機維修技術人員，學院新校舍設航空交通管理、機場營運及危機管理、航空保安及安全、飛行訓練及航空工程、基礎及學術課程5個培訓中心，冀培訓航空人才。

學院正籌辦3個飛行員培訓課程，包括供大專或大學畢業生修讀的綜合飛行員培訓計劃、供高中畢業生修讀的航空運輸理學士課程，以及供學士畢業生修讀的航空運輸理學碩士課程，修讀後可獲飛行執照。中六畢業生亦可報讀13個月航空營運文憑，修讀理論課程及在香港機場的航空公司實習，有飛機工程及航空貨運等7個實習範疇。李表示，航空營運文憑課程今年共取錄41名學員。

學院亦舉辦大灣區青年航空業實習計劃，明年上半年開始與內地航空院校合作，互派青年到兩地機場實習，合作機場為珠海機場，首年有300個名額。

新校舍設駕駛室模擬器供訓練

另外，新校舍培訓中心設駕駛室模擬器，還原真實空中巴士的駕駛室設備，屏幕會顯示香港及外地機場和上空景象，供學員訓練之用，並由香港首名華人機長葉欣鴻擔任訓練主管。葉表示，飛行學員要先上4周學習地面理論課程並通過考核，再進入模擬駕駛室熟習所有運作，共兩三個月才可到真實飛機學習。

相關字詞﹕李天柱 香港國際航空學院

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