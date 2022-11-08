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基層醫療政策推手 稱長遠投資不憂搶醫局資源

【明報專訊】新一份《施政報告》提出今年內發表「基層醫療健康藍圖」，並擬於2024年成立「基層醫療健康管理局」，專責統籌公私營服務。前食衛局長陳肇始樂見政策得以延續，強調設立基醫局是最重要工作，用以聯繫不同領域的基層醫療服務，不擔心新局會與醫管局搶資源，「我哋一定要投資咗落去基層醫療健康，然後希望將來會有回報」，長遠可減輕公立醫院負擔。

盼市民健康改善減公院負擔

上屆政府重推基層醫療，於2017年成立基層醫療健康發展督導委員會，由時任食衛局長陳肇始兼任主席，負責制定發展藍圖，並交由現屆政府發表。陳肇始接受本報專訪稱，在設立18區地區康健中心和康健站前，七成基層醫療服務落在私家醫生，其餘三成由醫管局和衛生署攤分，包括普通科門診、長者和婦女健康中心等。她說，推動基層醫療的首要工作是聯繫公私營服務，並以地區康健中心作樞杻，而新設的基醫局將是核心，專責統籌、訂立服務標準和保證質素。

現時公院服務佔整體醫療開支逾八成，基層醫療則佔少於兩成。陳肇始不擔心日後會攤薄醫管局撥款，形容發展基層醫療是長線投資，期望長遠市民健康改善，「我哋要睇好多年後，如果我哋做咗呢樣嘢（發展基層醫療），可能幾十年後大家唔會咁早有糖尿病，或者唔會咁早有血壓高」，屆時便可減低公院負擔，「係咪可以即刻減到呢？其實唔係嘅！所以中間呢段期間係一段投資」。

醫健通公私互通 可建大數據

至於如何善用資源，她強調要靠基醫局統籌和整合服務，以醫管局普通科門診等為例，有關服務本身有資源投放，經整合後亦毋須大幅增加撥款。此外，要透過新設的「策略採購統籌處」，策略性購買私營服務。

陳肇始又提到另一項核心工作，是病人「醫健通」紀錄要做到公私營互通，除方便轉介病人，日後亦可用作建立大數據，分析區內市民健康概况，有助基醫局提供針對服務、評估措施成效。

醫護培訓應加基層醫療元素

醫護培訓方面，現時醫科生、護理學生主要於公院實習。現於港大護理學院任職教授的陳肇始認為，課程應加入基層醫療元素，包括擴展模擬訓練場景至社區環境，亦應加入地區康健中心等基層醫療實習。

陳肇始透露，港大護理學院正計劃加強與南區康健中心合作，為中心醫護提供培訓，同時研究適合本地病人的「照顧模式（model of care）」，「出到去地區康健中心、基層醫療，醫護人員係需要另一種skill set（技巧）。（要學習）如何及早發現（病人）風險因素，因而去處理風險因素，改變健康行為」。

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