公營強留醫護「合理」 陳肇始倡增誘因 建議護士晉升掛鈎年資 專科醫專注所長 添滿足感

明報記者 何珮瑚、張逸羲

挽人措施應與員工「坐低傾」

截至今年8月，過去一年公立醫院全職醫生及護士流失率升至8.3%及10.1%。陳肇始形容強制服務年期的建議「想法合理」，惟「大家可能嘭一聲聽到要強制」故反應較大，建議政府做好公眾諮詢，亦要思考透過什麼方式才可讓公院醫護更願意留下、覺得「留低一定係好過出去（私營市場）」。對於醫管局近年推出多項人手挽留措施，她認為若措施對醫護沒吸引力便等同無用，強調應與員工「坐低傾」。

引港大數據 九成護理生留公營

現為港大護理學院教授的陳肇始引用學院統計數據稱，近九成學生畢業後會留在公營系統，問題是如何挽留他們。她相信該批學生願加入公院這個「木人巷」，可見有熱忱學習，建議為護士制定清晰、有系統的晉升階梯，例如將工作年期和專科培訓與升遷掛鈎，讓他們提早了解就業前景。

讓醫生「做到出去做唔到嘅事」

陳肇始另稱，現時不少醫生甫考獲專科牌照便離開公院，「有啲嘥」，猶如學者考取博士後隨即離開學術研究範疇，認為他們留在醫管局有更多機會深化專科技術。記者談及離職醫生應明白這些道理，她分享稱，曾有專科醫生反映要處理「junior（資淺）醫生」的工作，以致未能專注其專科範疇，問題同樣出於人手不足，認為須正視問題，要讓專科醫生「做到想做嘅嘢」、「出去（私營市場）就會做唔到嘅事」，相信醫護會抱有期望並留在公營系統。

林哲玄：留公營者為培訓挑戰

劉凱文：護士因環境惡劣離職

立法會醫衛界議員林哲玄透露，正向公院醫護做問卷調查，初步發現大部分人願在公營體系是為得到更好培訓，期望處理具挑戰的工作，亦冀幫助基層市民。對於專科醫生在公院工作是否較具挑戰，曾任職公院的林哲玄說，以前亦以為私營市場較少「奇難雜症」，但私營界別其實有較多年輕的複雜癌症患者，公院則會有意外引致的複雜創傷病人。

前衛生服務界選委、註冊護士劉凱文則稱，公院病房加牀屢見不鮮，醫患人手失衡令工作壓力大增，據其觀察，前線護士主要因工作環境惡劣離職，若未能改善工作環境，無論晉升階梯多清晰都不能留人。劉認為醫管局現時增加人手的方案作用不大，如「重聘退休員工計劃」主要招攬升至資深職位的醫護，未能減輕前線工作量。長遠而言，他建議政府推動基層醫療以分流病人。

醫衛局：「強留」不牴觸其他措施

醫衛局回覆稱，有關立法強制服務年期的建議尚在初步構思階段，待擬訂框架後會諮詢持份者，有關建議與其他吸引和挽留人手的措施並無牴觸。醫管局稱已制訂一系列措施挽留和吸引人手，亦已不斷增加晉升機會，如增加顧問醫生及副顧問護師等職位，並會認真考慮不同持份者意見。