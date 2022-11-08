35小學申全校全日課 津小會料明年初高峰

【明報專訊】新冠疫情以來，首次放寬小學全校或個別級別打兩劑新冠疫苗滿14天學生達至少70%，可申請下月起全日上面授課。教育局昨日公布，截至上周四（3日），35間小學申請於下月1日或之後全校全日上課。津貼小學議會主席胡艷芬估計，實際上接種率達標的小學多於35間，料學校需時聯絡飯商、校巴等服務伙伴，家長和學生亦要適應，相信明年1月至2月是小學申請全日課高峰期。
教育局上月底首次開出條件讓小學申請全日返學。胡艷芬說，新冠疫情下小學一直未恢復全日課，估計有學校即使接種率達標，仍要重新聯絡午膳供應商、校巴公司，惟這些公司過去或受疫情打擊，致員工轉行，現需時重新招聘，未必即時可到校服務。她估計合作服務安排妥當後，明年1月至2月是小學申請恢復全日返學高峰期。
指飯商校巴需時重聘人手
本身是九龍灣聖若翰天主教小學校長的胡艷芬說，該校85%學生已打兩針，亦屬達標學校，擬申請1月恢復全日課。她說，小學一年級及二年級學生受疫情影響，幾乎未試過全日上課，故學校要讓家長及低年班學生做好心理準備，包括加強教學生遵守防疫措施。
教局：387中學申全日課 九成已開始
教育局早前宣布暫緩中學全日課上調門檻，現維持九成學生打兩針便可恢復全日課。局方稱，截至上周四，387間中學已申請全校全日返學，93%（361間）已開始有關安排；62間已申請個別級別全日上課，97%已開始安排。