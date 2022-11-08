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專家委會倡認可二價復必泰 許樹昌料1月抵港

【明報專訊】政府早前接獲復必泰（BioNTech）針對Omicron BA.4、BA.5研發的二價疫苗加強針認可申請，新冠疫苗顧問專家委員會昨日開會檢視相關資料和報告後，認為在現時疫情下，認可使用相關疫苗作為加強針的效益大於風險，會將有關建議交予醫衛局長考慮，亦建議要求疫苗廠繼續提交最新臨牀數據、安全更新報告等。專家委員會成員許樹昌稱，會上未有討論疫苗供港日期，但他預計將於明年1月到港。

即時繁殖率跌穿1 增5198個案

本港昨新公布5198宗新冠陽性個案，其中4634宗為本地感染；輸入個案則佔564宗，再創抗疫近3年以來新高。港大監察最新的病毒即時有效繁殖率亦再次跌穿1，截至10月30日最新數據為0.93，即每宗個案傳染少於一人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本港經過國際金融領袖投資峰會及國際七人欖球賽後，重症數字未見增加，相信本港有條件加快復常，例如推行入境「0+0」，並可取消抵港核酸檢測，改為抵港當日和隔日共做4次快速測試。他認為現時應注重防止重症和死亡，沒必要找出無病徵和輕症患者，故採用快測便足夠，當抵港者快測陽性，才安排接受核酸檢測，用作監察變異病毒株。

何栢良：抵港快測已足夠

翻查資料，過去7天（11月1至7日）平均每天新增約12宗重症，與對上7天（10月25至31日）12宗相同；留醫重症人數於過去7天的每天平均數為約81宗，較對上7天約70宗稍增。

基於相同理據，何栢良相信政府將核酸檢測採樣方式改為咽喉拭子，即使靈敏度較低，仍是可取做法，甚至可直接取消核酸檢測，強調快測已可找出有病徵患者。

（新冠疫情）

相關字詞﹕復必泰 二價疫苗 新冠疫苗 新冠疫情

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