專家委會倡認可二價復必泰 許樹昌料1月抵港

即時繁殖率跌穿1 增5198個案

本港昨新公布5198宗新冠陽性個案，其中4634宗為本地感染；輸入個案則佔564宗，再創抗疫近3年以來新高。港大監察最新的病毒即時有效繁殖率亦再次跌穿1，截至10月30日最新數據為0.93，即每宗個案傳染少於一人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本港經過國際金融領袖投資峰會及國際七人欖球賽後，重症數字未見增加，相信本港有條件加快復常，例如推行入境「0+0」，並可取消抵港核酸檢測，改為抵港當日和隔日共做4次快速測試。他認為現時應注重防止重症和死亡，沒必要找出無病徵和輕症患者，故採用快測便足夠，當抵港者快測陽性，才安排接受核酸檢測，用作監察變異病毒株。

何栢良：抵港快測已足夠

翻查資料，過去7天（11月1至7日）平均每天新增約12宗重症，與對上7天（10月25至31日）12宗相同；留醫重症人數於過去7天的每天平均數為約81宗，較對上7天約70宗稍增。

基於相同理據，何栢良相信政府將核酸檢測採樣方式改為咽喉拭子，即使靈敏度較低，仍是可取做法，甚至可直接取消核酸檢測，強調快測已可找出有病徵患者。

（新冠疫情）