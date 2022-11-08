「團進團出」月內推 可進指定餐廳景點 旅議會料初期每日約百客入境 議員質疑欠吸引力

研減短留者核酸檢測次數

旅議會上月向政府提出「團進團出」方案，並提交指定景點名單，冀容許入境團客在3天「黃碼」期間到訪指定景點及食肆。政府昨公布初步安排，由持牌旅行代理商接待的入境團客，可向旅議會預先登記行程，於持「黃碼」期間進入指定景點及於指定餐飲處所分隔區域用膳。政府同時會探討容許短暫留港的團客抵港後接受較少核酸檢測，以及在行程期間每日做快速測試，惟具體細節包括指定旅遊景點範圍、餐飲處所防疫措施等，仍須與旅議會商討。

旅議會：冀業界0+3下有生意

旅議會稱將與政府商討細節，期望不遲於下周一公布計劃詳情。旅議會主席徐王美倫初步估計，計劃主要吸引來自星馬泰及菲律賓旅客，每團規模相對較小，約10多至20人。她預期計劃初期反應未會踴躍，相信每日不多於100名團客入境，冀聖誕檔期幫補業界。她認為「團進團出」能向外界展示本港已復常，但形容此乃過渡安排，讓業界在入境「0+3」安排下有生意可做，期望港府盡快實施「0+0」。

張宇人：參與多屬大食肆 不會茶餐廳

徐王美倫透露，已準備景點名單與政府商討，包括主題樂園、西九故宮和M+、青馬大橋、黃大仙祠及天壇大佛等。餐飲方面， 她說初步計劃餐廳以包房形式接待旅客，「要去到頂的間隔」，與本地客人完全分開，認為如此相對安全。飲食界議員張宇人表示，參與的餐廳將是大型食肆，「不會是茶餐廳，他們想去飲杯紅豆冰，這些是沒有的」。

旅遊界立法會議員姚柏良透露，為讓政府有信心，導遊會全程帶着旅客，包括在博物館提供講解，更可能有專人在旁提醒旅客勿除口罩及進食。

旅議會總幹事楊淑芬接受本報查詢時補充，旅客不可在街邊吃魚蛋等小食，但若要喝水，相信亦容許人性化安排。她又說，旅客轉藍碼後，理論上已可自由進出表列處所，這時便可自由遊玩。

江玉歡：意味短期不會0+0

立法會議員江玉歡認為「團進團出」安排對於旅客欠吸引力，「3日都沒有自由，要有旁人全程看着8至10小時，誰去旅行想被監視？」她認為政府推出此安排，意味短期內不會實施「0+0」，建議應直接放寬至「0+0」。她認為現時政策為「寬外嚴內」，從七欖賽及金融峰會提供特別防疫安排，可見港府只向外來者放寬防疫，對港人不公道。

明報記者

（新冠疫情）

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