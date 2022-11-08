【Emily】列支敦士登王室收藏 故宮展出 包括魯本斯及凡．戴克畫作

展124珍品 唔使額外付費

今次亮相嘅展品包括多幅魯本斯作品，當中其最著名及溫馨嘅作品為《克拉拉．塞雷娜．魯本斯像》，係以父親視角為愛女描摹嘅肖像。另一畫家凡．戴克嘅經典作品，包括其女性肖像畫巔峰之作嘅《瑪利亞．德．塔西斯像》，畫中嘅瑪利亞向觀者示以端莊微笑，身上嘅蕾絲領、絲袍、珍珠和鴕鳥毛扇，由畫家以寫實手法呈現。魯本斯其他作品包括《聖保祿皈依基督》及《馬爾斯與雷亞．西爾維亞》等。

列支敦士登王室收藏總監約翰．卡夫特納博士形容，《克拉拉．塞雷娜．魯本斯像》為世界十大兒童畫之一。香港故宮文化博物館館長吳志華話，雙方兩年前開始籌備展覽，認為展覽有助促進世界文明對話。

故宮館成人門票120元，睇列支敦士登王室收藏名品展覽唔使額外付費。