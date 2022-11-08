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2022年11月8日星期二
港聞二
「團進團出」月內推 可進指定餐廳景點 旅議會料初期每日約百客入境 議員質疑欠吸引力
專家委會倡認可二價復必泰 許樹昌料1月抵港
35小學申全校全日課 津小會料明年初高峰
指新冠已非突發 郭卓堅覆核疫苗通「安心」
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【明報專訊】（請看附圖）
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