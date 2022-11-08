灣區手記：無限手套都幫不了的忙 ／文：尚東美

事實上，對內地漫威粉絲來說，這幾年想走進戲院看漫威電影是一件癡人說夢的事，屈指一算，自2019年《復仇者聯盟4》之後，便再沒有一套漫威電影能於中國內地上映，真想看三蛛同框或者梁朝偉的眼神演戲，粉絲們只能自己想辦法。

為什麼這兩年多套漫威電影都沒法登陸內地，民間有猜測，《黑寡婦》可能因為有俄國負面形象的描寫、《尚氣》和《永恆族》涉及導演或演員曾有批評中國的言論；《蜘蛛俠：不戰無歸》因為有很多突出自由女神像的場景；《奇異博士2》是因為其中一秒鏡頭有出現反共媒體的名字，然而是真是假，漫威沒說明，中國官方亦無解釋。

前幾日行經廣州一個商場，見到正舉行漫威活動，展示漫威正版展品。看着等身大的蜘蛛俠在戶外飛躍，心中不禁莞爾，電影是沒得看，但是否代表中國內地拒漫威於門外？或者只要蜘蛛俠腳下不是自由女神像的話。

老實說，有多少觀眾能肉眼捕捉到那一秒的鏡頭，又有多少人會逐秒慢鏡播放去找出什麼問題畫面，會這樣做的多數就是網上那些電影解說罷了。作為純粹的觀眾，看超級英雄電影就是圖個樂，看邪不勝正、特效大呼過癮便是，然而從目前情况來看，內地漫威粉絲想走進戲院看漫威電影，恐怕這是個連無限手套都幫不了忙的大難題。

文：尚東美