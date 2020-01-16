大灣區GBA新聞：指港創科仍起步 可發揮金融專長

稱深圳創科DNA已在骨裏

佔其基金總投資三成

香港這幾年也大力發展創科，不過子辰覺得，深圳經過很多年的推動，創科DNA已在骨子裏，而香港仍在起步階段。他認為，其實深港之間可以透過發揮各自專長一起搞創科，「香港的金融DNA一直很強，我們大可以利用香港作為國際金融中心的角色，利用好資金自由流動的優點，吸納境內外資金」。他相信，深圳搞產業，香港提供金融支持，更能充分發揮兩地專長去推動灣區創科發展。

在2007年以筆名「子辰」為阿里巴巴撰寫投資專欄而廣為人知，之後多年活躍於金融投資領域，對於今次獲頒第三屆世界傑出華人青年企業家獎，除了感榮幸，子辰亦希望日後能更多參與推動大灣區創科發展的工作，為好項目找資金，也為資金找好項目。至於Fuchsia Capital會否增加灣區投資比例，他說：「肯定會，那是毋庸置疑的。」