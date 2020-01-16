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大灣區GBA新聞：傑出華青企業家子辰：投資灣區看項目更看人

【明報專訊】近年赴大灣區內地城市創業者眾，除政府各式優惠外，百花齊放的融資渠道，例如貸款、基金投資等，才能令創業生態更健康。第三屆世界傑出華人青年企業家獎得主、私募基金管理公司Fuchsia Capital聯合創辦人曾俊豪（又名子辰）接受本報專訪時表示，在選擇潛力項目方面，他更看重創辦人的熱誠多於項目回報，「一流的人能讓三流項目獲得成功，但三流的人只會令一流項目被糟蹋」。

明報記者 陳子凌

看重創辦人熱誠多於項目回報

Fuchsia Capital現時有30%投資在深圳的科創項目，談到自己選擇適合投資對象的心得，子辰直言是看人。「我會更重視創始人創業的初心，想自己事業成功的決心。當然項目的市場潛力，公司是否非他不可也是要考慮的因素，但最重要是對方心中有沒有『那團火』。」

子辰認為，除了一些項目擁有技術專利或無可取代的獨家領域之外，大多數項目成功與否，更重要是人的能力而非項目本身，「一流的人能讓三流項目獲得成功，但三流的人只會令一流項目被糟蹋」。至於回報率則非其最關注所在，因為做初創投資，他覺得更需要是培育企業成長。「當然，最理想是一流的人做一流項目，那就肯定無往不利。」他笑道。

倡港青兩角度思灣區創業：兩地差異人口紅利

港府近年積極鼓勵年輕人赴灣區內地城市創業就業，最新《施政報告》提出恆常化「大灣區青年就業計劃」及繼續透過「青年發展基金」兩個資助計劃，為香港青年提供大灣區創業支援服務。子辰認為，得到國家支持，又有龐大市場的大灣區，其經濟發展空間是可以想像的大，香港青年趁年輕跳出舒適圈，在內地看看更多不同的東西，其實可以發掘出很多創業思維。他建議可以先從兩個宏觀角度去思考創業方向，「第一個是差異化，有什麼是香港已成熟而內地未開發的？產品或服務都可以；第二個是利用人口紅利，有一些業務可能因為香港市場較細而沒法發展起來，但整個大灣區人口約有8000萬，市場規模便足夠支持你的業務發展」。

正所謂「創業難，守業更難」，子辰寄語年輕人創業除了要有熱誠之外，也應具備開創及冒險精神，當業務滿足到市場，公司有機會壯大規模時，便跨越了創業階段，「這時候你要考量的是管理能力，對市場大環境、宏觀形勢的前瞻觸覺，以及面對變化時的危機處理能力，這樣才能從創業者一步步走向企業家」。

相關字詞﹕內地創業 深圳科創 曾俊豪 子辰 傑出華人青年企業家 大灣區

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