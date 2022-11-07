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2022年11月7日星期一
港聞二
江玉歡指昔用《緊急例》訂疫策 今可打欖球可起舞不再緊急 七欖場內歡欣 議員促場外鬆綁同樂
南非客：等轉藍碼不好受 包廂觀賽「非常滿意安排」
以往賽事日賣40桶生啤 小店：今年3日賣唔夠5桶
陳茂波引述峰會領袖：親身體會香港 與看外媒不同 陳稱峰會展示開放復常 學者促0+0追落後
母來電催回家吃飯不再 院舍兒空等一月聞死訊 念佳餚念嘮叨 遺宅撿拾尤念買餸車
青年辦社企助整理遺物 受助者：重新認識外公
比對未來6年度公屋供應與新登記申請 「6年上樓」封頂目標 點算落後3萬伙
未來3年兩萬伙過渡屋、簡約公屋 團體：難救近火
8惡煞元朗刀槌施襲 受傷男子疑遭點錯相
業主參與重建訂門檻 韋志成：以往小業主皆退出
高中升學博覽人頭湧 有機構「救生艇」招客
調查指七成僱員遭凍薪減薪 勞聯倡加薪至少6%
稱不少人憑感覺看國安法 林定國：會用入屋方法解說
水警檢活龜牛內臟 4走私客棄船逃
動物權益日趨高漲 港商研發純植物皮革
性價比壓倒塑膠植物合成物
大灣區GBA新聞：快銷時裝Shein彈起 估值破千億美元 疫下攻陷歐美日東南亞 網紅造勢密推平價新品取勝
大灣區GBA新聞：涉50宗侵權官司 污染環境遭詬病
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【Emily】回望赴洪門宴 徐英偉認觀感差 話洪為民算受害者
【Emily】皇都70周年新標誌 晚宴回味歷史
【Emily】高官入場除罩睇七欖 林定國講波講法治
【Emily】偕狄志遠慈善跑 陸瀚民盼渣馬增名額
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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