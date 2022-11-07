稱不少人憑感覺看國安法 林定國：會用入屋方法解說

林定國昨在電台節目稱，修例事件最慘痛的教訓，是市民守法意識不充分，或對香港法律不了解。他表示，基本法和港區國安法對人權有白紙黑字的明文保障，政府亦有忠實履行相關法律條文；又強調「講好香港故事」並非洗腦或塗脂抹粉，而是用深入淺出方法，將法律條文實際運用情况向市民解釋。

本港本周起一連數日會舉辦法律周，邀請「國際統一私法協會」代表、學者及內地與國際大行合伙人，討論跨境訴訟、網上爭議解決、信貸等民商事法律議題。林定國稱推動國際調解不止是為大商家或國際組織，而是盼改變社會爭議解決的文化，希望鼓勵以最便宜方法解決爭議。

除了本港，韓國及新加坡本周都有大型法律會議，包括聯合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）與韓國司法部協辦的爭議解決會議。新加坡國際仲裁中心本月底在印度主辦峰會，邀請印度現任檢察總長、印度最高法院前法官等發言。