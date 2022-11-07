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港聞二

調查指七成僱員遭凍薪減薪 勞聯倡加薪至少6%

【明報專訊】不同行業備受新冠疫情衝擊，港九勞工社團聯會（下稱「勞聯」）近期調查訪問逾千名僱員，發現逾半受訪者於2021/22年度被凍薪、一成被減薪，有四成認為來年加薪4至6%為合理加幅。勞聯認為，必須改善過往兩年僱員被凍薪或減薪的狀况，起碼能應付通脹帶來的影響，建議明年加薪不少於6%，同時建議僱主創造條件挽留人才。

勞聯今年8至10月做「2022-23薪酬趨勢及期望調查」，訪問1185名來自不同行業的僱員，發現33%受訪者於2021/22年度獲加薪、57%凍薪、10%減薪。四成受訪者認為來年加薪4%至6%為合理，平均期望加薪7.92%，中位數是6%。

逾半受訪機構正招聘 勞聯：需求殷

調查又顯示，受訪僱員任職的機構中，有約55%正推行大型或小型規模招聘，7%正裁員，勞聯認為反映市場較缺乏人手，經濟開始復蘇之際各行各業招聘需求殷切。

身兼選委會界別立法會議員的勞聯主席林振昇表示，隨着今年公務員加薪2.5%、大型企業宣布將加薪，亦有消息指最低工資水平有望上調，令僱員對來年加薪期望較高。他認為考慮到僱員期望、通脹、經濟等因素，建議來年加薪不少於6%。

勞工界立法會議員、勞聯秘書長周小松認為，隨着本港防疫政策放鬆及疫情進一步穩定，本港正步向復常之路，工人對工資有期望，僱主對人才亦有渴求。他呼籲有能力的僱主及企業盡量考慮更多僱傭友善政策，在工時或工作安排上有更好調整，以吸引更多年輕人入行或留住人才，舉例稱近年有公司推出「4天工作周」、讓僱員每周在家工作一至兩天。

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