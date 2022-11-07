港聞

港聞二

高中升學博覽人頭湧 有機構「救生艇」招客

【明報專訊】海外升學近年來需求殷切。《明報》昨日在九龍灣國際展貿中心舉行「高中生升學博覽會2022」，有約1500名學生及家長進場「取經」。場內逾半參展機構提供海外升學中介服務，有機構以加拿大「救生艇」計劃招徠，提醒2026年將截止，「讀書移民最後召集」。對於有指部分港人不適應外國生活而回流，有參展機構稱暫未見海外升學潮退卻，稱部分家長決心依然堅定。

今年博覽會獲25間本地院校及海外升學機構參與，提供最新升學資訊及現場查詢。昨午1時許場內人頭湧湧，各攤位查詢者絡繹不絕。大會安排9場升學及專題講座，邀請中學校長、海外升學顧問代表及應試專家等講解大學聯招改選策略、當地熱門科目，以及海外升學途徑等。

有指查詢升兩成 近半問德國

Education First（EF）代表稱展場氣氛不錯，查詢數字較以往升至少兩成，主要是中四及中五學生，當中近半人查詢德國升學、基礎文憑及遊學團。該機構指近年查詢德國升學者增多，料因外國人入讀當地公立大學亦可免學費，住宿及生活費每年約20萬元，相比英國及加拿大連學費需約30萬元，德國在價錢上較有吸引力。

英識教育：未見升學潮退卻

英識教育（Britannia）代表表示，查詢者涵蓋中三至中六，以中六生為主，多數是了解完成文憑試（DSE）後的策略，希望「打定底」。該機構表示，家長普遍認為英國學校較傳統，亦傾向為子女報讀英國AL，認為升學彈性較DSE大。該機構稱暫時未見海外升學潮退卻，早前BNO簽證放寬後，令BNO港人子女都可獨立申請，機構接獲不少家長查詢，提醒其子女須為18歲或以上。

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