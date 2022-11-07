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業主參與重建訂門檻 韋志成：以往小業主皆退出

【明報專訊】市建局上月啟動「土瓜灣道/馬頭角道」兩個重建項目，容許符合條件的業主參與項目發展，為市建局於工業樓宇重建項目的首例。市建局行政總監韋志成昨發表網誌稱，土瓜灣道/馬頭角道項目涉約110業權，40%由數個業主持有，稱若要成功推動，可能要花非常長時間協商爭取同意出售業權，認為新措施有助提升項目執行收購安排。本土研究社成員陳劍青批評，市建局做法有違重建策略公平，變相鼓勵發展商囤地，積極收購樓齡高的工廈。

韋志成：土瓜灣/馬頭角道40％業權數人持有

新措施助收購

韋志成表示，按初步數據顯示，土瓜灣道/馬頭角道項目40%業權由數個業主持有，稱若這數名大業主拒絕出售，市建局最多只能集合不足60%業權。他續稱，市建局成立前，前土地發展公司曾在3個住宅重建項目試行「業主參與發展」計劃，但因回報期長、項目變數多及財務風險高，導致執行遇到不少困難。他以尖沙嘴河內道重建項目（K11）為例，項目邀請受影響業主參加「業主參與發展」計劃，一批小業主及一間發展商參加，惟因回報期長，所有參與的小業主皆中途退出。

韋志成稱參考經驗以及平衡現行法規要求後，傾向邀請項目內已擁有相當業權數目的業主參與，促成市建局取得業權加快統一業權進度。不過他亦指出，雖然為業主參與發展計劃訂下參與門檻，團隊不會忽略其他持業權數目較少的業主的權益和需要。

陳劍青表示，過往經驗反映小業主或最終選擇退出計劃，但不代表局方能夠抹煞小業主參加計劃的選擇權，認為局方說法意圖混淆視聽。他說，局方做法將開先例，變相鼓勵發展商囤積土地，甚至吸引發展商收購老舊工廈，導致市區業權集中化。陳劍青續說，重建項目涉重大公眾利益，但市建局公布新措施前無諮詢公眾，如同「自創武功」，未有顧及公眾意見。

相關字詞﹕韋志成 市建局 土瓜灣重建項目

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