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8惡煞元朗刀槌施襲 受傷男子疑遭點錯相

【明報專訊】一名男子昨凌晨駕駛私家車至元朗大棠路近大棠村牌坊時，突被3輛私家車包抄截停，約8名持刀、槌惡煞向司機施襲。司機身體多處受傷清醒，駕車到附近燒烤場向友人求助。據悉，傷者向友人借車，不排除被「點錯相」遭襲擊，事件疑為上月的黑社會傷人案延續，亦與兩黑幫連番衝突有關。

疑涉上月黑幫傷人後續

昨凌晨3時許，一名37歲姓陳男子駕駛白色私家車至大棠路近牌坊時，3輛私家車突高速馳至，前後夾攻將車輛截停，8至10名持利刀及鐵槌大漢衝出砸碎玻璃並向陳施襲，行兇者其後登車逃去。陳的面、手、胸口及背部受傷清醒，負傷駕車往大旗嶺一個燒烤場向友人求助。陳事後自行前往博愛醫院求醫。

涉事車輛停泊在燒烤場附近車位，擋風玻璃及車窗爆裂，右車頭及車尾被撞毁，車廂遺留血迹及玻璃碎片，警方事後用封鎖膠帶圍封車輛調查。案件列傷人，暫時沒有人被捕，由元朗警區反三合會行動組跟進。警方正追緝8至10名年約20至30歲男子，事發時分別身穿黑色及白色衣物。

上月8日，有新義安背景的男子與友人在元朗消遣慶生，其間疑因「爭女」問題與黑幫和合圖的人爭執，至清晨壽星仔與友人在永順食店吃早餐時，突遭多名持刀棍男子襲擊，壽星仔胸腹中刀，兩名友人亦被打傷。警方經調查以涉嫌傷人拘捕8人，包括策劃襲擊事件的主腦及施襲者。據了解，兩黑幫素有積怨，多次衝突後再有人策劃襲擊，其中一輛目標私家車在大棠路出現時，刀槌惡煞即截停施襲。據悉，傷者向有和合圖背景的友人借車，疑被「點錯相」遭襲擊。

相關字詞﹕傷人 元朗

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