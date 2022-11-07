港聞

港聞二

青年辦社企助整理遺物 受助者：重新認識外公

【明報專訊】義務協助達明處理亡母遺物的殯葬業者明泰，比達明還小五六歲。他曾任殮房助理，後自立門戶，策劃殯儀服務。機緣巧合下他開始做遺物整理，認為逝者的物件有種可以安撫人心的力量。明泰和友人近日成立社企，望繼續透過整理遺物，為在世者梳理回憶、保存思念，也為離世者保留尊嚴，「無論他有錢無錢，我都希望他有尊嚴地走」。

惡臭屍蟲未嚇怕 「可修補人和事」

明泰自21歲起與死亡結緣。做過殮房助理、堂倌，3年前在區議員辦事處兼職，某次被派往幫忙清潔遺宅，自此也做遺物整理。他的工作包括處理單位污漬、辟味，按家屬要求的程度將單位還原，同時整理出貴重和可能有紀念價值的物品。他形容情况惡劣的單位地上會有遺體殘留的體液、各式爬蟲飛蟲，以及中人欲嘔的氣味，有多惡劣則視乎單位通風及事主生活習慣。

不過，明泰自言享受其中，工作「能夠修補一些人和事」。他記得有次處理一名父親的遺宅時，死者幼子在場，懷裏緊抱裝着一隻倉鼠的盒。「有個阿姨，應該是他親戚，要去搶，話倉鼠會傳染病毒！」明泰便問男孩是否想保留，男孩點頭，傾談下得知倉鼠是父親生前與他一同照顧，「個爸爸想教個仔照顧倉鼠，就好似要佢學習好好照顧自己一樣」。他深受感動，終忍不住罵了該親戚，男孩的倉鼠也得以保留，算是完成那父親的願望。

明泰近年接受慈善機構轉介，為弱勢社群義務做遺物整理，至近日成立社企，期望培育低學歷青年及釋囚入行。除了收費服務，也想繼續義助有需要的低收入家庭。社企伙伴包括其友人兼昔日客人卓琳。卓琳的外公新冠疫情期間在醫院離世，她形容外公住處如同垃圾屋，曾嘗試自行清理，但雜物堆積如山、又觸景傷情，遂找明泰幫忙。收拾遺宅期間翻出外公當年任懲教員時的臂章、日記，還有在她小時和她一起玩的遊戲機，卓琳笑言：「係呀！我細細個阿公就教我打機！」

客人：外公生前嚴待母 證件日記藏念掛

卓琳說外公十分疼她，但對她母親卻嚴厲；檢查遺物時，發現外公往日隨身的證件夾層和日記書頁中，都夾有她母親的照片。明泰的團隊協助將她外公不同時期的物品分門別類，卓琳形容像為她梳理情緒，又像帶她重新認識這個家人——她看過外公的日記和證件才知他做過救護員，發黃手冊上記錄的登記地址，恰巧是卓琳和已離世母親後來所住的屋苑，「好有緣分」。她加入明泰團隊，冀在港推廣生死教育，教人以不同角度了解臨終前計劃、面對死亡、學習療傷。

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