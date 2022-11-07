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母來電催回家吃飯不再 院舍兒空等一月聞死訊 念佳餚念嘮叨 遺宅撿拾尤念買餸車

【明報專訊】逢星期一，將軍澳一間智障人士院舍的活動室便熱氣瀰漫，32歲的達明和舍友各有分工，在小電磁爐前煮出四餸一湯。餐桌上熱騰騰的餸菜是他與母親的連結，而另一個連結，便是母親隨身10多年的紅藍格子買餸車，母子倆多年不時牽着這車一同去超市買食材。曾為達明掌廚多年的六旬母親去年10月在家中離世，一個月後才因住所傳出異味而被發現。殯葬業者明泰義務為達明收拾其母遺宅時，在一屋遺物中尋回這架盛載着記憶的買餸車，如今這車常伴達明左右：「就好似媽媽陪着我一樣。」明泰近日成立社企專做遺物整理，冀與遺屬同行，助他們保存對逝者的思念。

明報記者 關玉婷

「仔，幾時返嚟食飯呀？」住在院舍的達明每月都會在母親致電敦促下，回到海麗邨的家一趟。「有番茄薯仔三文魚湯啦、三文魚刺身啦，仲有炆豬手，南乳炆！」談起媽媽的拿手菜，達明眼裏有光。

年幼時隨雙親從內地來港，達明一家三口靠洗車收入維生。他記得那時天仍未亮，便要和父母一同提着水桶往停車場開工。冬天的水冰冷徹骨，後來母親心疼兒子，便任他在家繼續大睡。達明不諱言自己小時頑劣，「會剪破同學的校服，又會玩火……」，父親以打罵教育，令他「一身藤條印」，母親則總是輕聲勸教。他張開手臂比劃桌子兩端，「我同我爸距離，由呢度到呢度咁遠！」

父親早逝久住院舍 難忘偕母牽車買菜

達明10多歲開始住院舍，父親早年因病離世，家裏剩母親一人。平日粗茶淡飯，只有達明回家吃飯的日子，母親才會在下班後拉着紅藍格子買餸車，到街市、超市裝滿它，再回廚房忙碌。兒子說過喜歡南乳炆豬手，她便反覆地做，還會多做些讓他帶回宿舍分享。

達明說，母親特別愛惜這架買餸車，買菜或是往內地探親都帶着。母子相聚節目之一，是牽着買餸車到家附近連鎖日本超市採購。「首先一定會買呢啲加餸啦」、「呀，阿媽成日買呢隻上海麵，即食麵佢就唔買，話唔健康呀」。他如識途老馬由熟食區走到一排排貨架，邊走邊重複母親的日常嘮叨。問他可會親自下廚為媽媽煮飯？他笑着搖頭：「通常佢煮，我負責食。」唯獨一次，他烚了一隻白切雞，媽媽吃得開懷。

「那日她說心臟不舒服……見她不開心，問為什麽也說不出來。」「有一日我返到嚟（宿舍），打電話畀佢，無聽，第二日又無聽。」去年秋天，達明遲遲未接到催回家吃飯的電話，一個月後等來的是母親離世的消息。

基督教懷智服務處社工袁姑娘說，警方來電時形容單位情况惡劣，「話已經好臭，有屍水屍蟲之類」。她不忍達明目睹，唯有簽下同意書讓房署將屋內物品全當垃圾處理，「簽完其實個心好唔安樂，佢媽媽嘅物品點會係垃圾？」同日，友人傳來一條「遺物整理師」的訪問片段，她如見曙光，即致電求助，對方一口答應，很快便帶幾名同事來到屋邨。

不忍子睹母宅狼藉 無奈簽紙清空

社工聞「遺物整理師」即求助

當日達明由袁姑娘陪同，坐在電梯口一件件檢視明泰從家中翻找出來的物品。找到財物、照片，達明覺得還差一點什麽：「有些忐忑、唔安樂。」待明泰大致收拾好，便帶達明入屋看最後一眼，問他還有沒有什麽想保留。袁姑娘說，達明不假思索便指着那紅藍格子的買餸車。車牽在手裏，懸着的心才落了地。「（車）係媽媽留畀我，好似媽媽陪住自己。」訪問至此，一直語調輕快的達明，忽而有些緊張地拿出「貓紙」，低頭讀着：「代表媽媽對兒子的愛……」

味道難複製 昔「我食佢煮」今獨自學廚

母親離開後，他在院舍姑娘教導下逐漸學會煮各樣菜式。「會煎魚啦、煎釀三寶……」談起佳餚他如數家珍，但達明至今未嘗成功複製母親菜式的味道：「好複雜呀，豬手要洗啦、飛水啦，要炆腍啦，搞幾個鐘！」很想吃豬手時唯有買現成的，但始終不及媽媽以愛澆灌的軟腍滋味。買餸車一直放在牀邊，待他獨自到超市時填滿。

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