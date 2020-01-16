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陳茂波引述峰會領袖：親身體會香港 與看外媒不同 陳稱峰會展示開放復常 學者促0+0追落後

【明報專訊】財政司長陳茂波預期，本地生產總值全年數字難言樂觀，他表示，目前最迫切是增加投資和經濟驅動力，吸引企業、招攬人才是政府全力推動的工作方向，同時亦要加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力，讓香港在經濟復蘇時，能更充分把握發展機遇，把香港的經濟發展推上更高的台階。

國際金融領袖投資峰會已於上周閉幕，財政司長陳茂波昨發表網誌稱，逾200名來自全球約120家國際金融機構的負責人出席峰會。他引述不少與會者稱，在香港的親身體會跟透過某些海外媒體看到的狀况並不一樣，峰會讓他們更切實感受到香港作為國際金融中心的優勢，包括市場監管制度化、規則清晰透明，跟內地市場的獨特聯繫，有利於本港、內地及亞太區市場的業務和投資。

陳稱全年GDP 難言樂觀

陳茂波又表示，今次峰會亦達到另一目標，就是向世界展示香港的開放和復常，他預告明年本港將繼續舉行國際金融領袖投資峰會。

對於本港上周發表的第三季本地生產總值為負增長4.5%，是連續第三個季度按年收縮，陳茂波稱全年數字難言樂觀，復蘇過程會有起伏，但只要疫情持續受控，對外活動進一步恢復，可望支持未來經濟復蘇動力逐步增強。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，外國早已從新冠疫情中復常，香港的機遇則不斷溜走，強調現時最重要是後續政策，包括盡快放寬入境檢疫措施至「0+0」，認為最遲於年底前放寬，才有望追落後，否則會令商界失去耐性，到時推行任何刺激經濟的措施亦只會事倍功半。

投資推廣署前署長盧維思昨於《南華早報》撰文表示，現時各國都需要資金，但只有經濟增長可以產生所需的收入，他指香港已遠遠落後其他地區，促政府盡快取消所有與新冠疫情相關的措施，包括新冠病毒檢測，以及口罩令等措施，盡快與外國接軌。

相關字詞﹕國際金融投資峰會 財政司長陳茂波

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