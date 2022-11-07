以往賽事日賣40桶生啤 小店：今年3日賣唔夠5桶

場外食店：以往生意倍增 今年僅增一成

位處銅鑼灣希雲街的小食店泰滋味，為希雲街步行至大球場的必經店舖，門外展放廣告牌稱七欖觀眾可優惠價買生啤。負責人鍾太稱店舖開業12年，笑說以往有如一同參與七欖賽的派對，生意額會較平日增一倍，不過今年賽事生意額只較平日增一成，「以前（七欖）3日賣40桶生啤，現時3日都賣唔夠5桶，（一桶）是20幾杯左右，沒遊客真的差很遠」。鍾太稱，今年觀眾主要買酒，過去七欖觀眾除了買酒亦會買食物，遊客會趁賽事空檔離開球場買食物及飲酒，但今年的觀眾則較為集中於散場後才消費。鍾太認為安心出行黃藍碼、「0+3」等令遊客不來港，以致盛事舉行，對生意幫助亦不大。

無奈請走黃碼遊客 料全面放寬生意可倍增

銅鑼灣禮頓道酒吧「The Madhouse Taproom營運經理關小姐表示，七欖賽舉行首兩日，生意較平日增約六至七成，但對比3年前賽事期間，認為今年沒太多遊客帶動生意，指現時安心出行黃藍碼安排亦令酒吧失遊客生意。關小姐說，七欖賽期間曾有持黃碼遊客走入舖頭，最終只能請對方離開，對此無奈。關小姐期望特區政府考慮再放寬，相信如全面放寬入境限制及防疫安排，酒吧生意將有一倍以上增長。