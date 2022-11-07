南非客：等轉藍碼不好受 包廂觀賽「非常滿意安排」

欖總稱門票加贊助有盈利

麥偉彬又說將於明年4月舉辦的七欖賽有信心，稱已獲得贊助，認為本地居民對七欖賽亦有興趣，相信海外旅客將回歸觀賽。

上周五因「安心出行」黃碼被拒入場的南非遊客Renier與友人一行四人昨轉「藍碼」，並獲欖總提供包廂觀賽，Renier昨早入場觀看南非賽事，他說等待轉「藍碼」的過程不好受，但現時他非常滿意安排，高興終可入場邊喝啤酒邊看球賽，又說會考慮再度回港旅遊。按Renier日前表示，如按行程計劃，他與友人觀賞賽事後，昨晚會隨即乘坐飛機回南非。

球場內昨有不少球迷悉心打扮，亦有人將不同國旗披在身上，向參賽隊伍表達支持。居港外國人Liz及Teresa昨裝扮成仙女到場，以往曾觀看七欖賽4至5次，認為今年觀眾人數雖較往年少，球場亦未坐滿，但場內氣氛與以往一樣熱鬧，稱更喜歡今年不太擁擠的環境。她們說過去3年沒大型活動，認為七欖賽是很好的場合認識新朋友。此外，由於觀眾須完成24小時快測才可進場，二人認為知悉身邊的人均是快測陰性使她們感到更安心。