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江玉歡指昔用《緊急例》訂疫策 今可打欖球可起舞不再緊急 七欖場內歡欣 議員促場外鬆綁同樂

【明報專訊】暌違3年再辦的香港國際七人欖球賽昨於香港大球場結束，多名政府官員發帖文表示七欖賽成功舉辦，證明本港「重返國際舞台」等。其中，政務司長陳國基表示，特區政府會繼續審視疫情發展，適時放寬各項防疫和檢疫措施，歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦。繼早前的金融峰會及七欖，未來一周至少有兩項大型活動，包括貿發局「國際醫療健康周」，以及法律周活動。有議員認為七欖已圓滿舉行，若疫情個案未有大增，沒理由再拖延，認為政府須於年底長假期前盡快放寬至「0+0」。

特首李家超、財政司長陳茂波等人昨到香港國際七人欖球賽任頒獎嘉賓，李家超其後於社交媒體發帖文表示，七欖賽證明本港已經重返國際舞台，又稱「香港迎來了新的篇章」。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨稱未來數月將有更多大型國際體育盛事在香港舉行，稱本港仍是國際體育盛事之都，形容「邁向復常之路有良好勢頭」。政務司長陳國基表示，政府會審視疫情最新發展，適時放寬各項防疫和檢疫措施，歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，令市民早日恢復正常生活。

未來一周兩大型活動

繼國際金融領袖投資峰會及七欖賽，本港未來仍會舉辦國際會議及展覽，未來一周內有「國際醫療健康周」活動，包括政府與貿發局本月10至11日合辦「亞洲醫療健康高峰論壇」，貿發局於9至11日舉行「香港國際醫療及保健展」，持黃碼者可參與。兩項活動均為「企業對企業」活動，大會安排持黃碼展商於指定房間進食，大會安排賓客進食時保持社交距離。

此外，「亞洲金融論壇」將於明年1月11至12日舉行，活動將有來自80個國家及地區的金融、政府及商界領袖參與。

貿發局表示，海外展商及與會者需較長時間計劃及籌備，因此「0+3」下未必即時帶來顯著增加，但對於明年初舉行的展覽，例如1月玩具展則有信心。

指七欖過後疫情無大增

田北辰：放寬無理由再拖延

立法會議員田北辰說，看到大球場內觀眾基本上沒戴口罩、走來走去，但街上的市民仍然要遵守口罩令，指政府防疫政策容易讓人批評不合邏輯。田北辰續稱，政府之前或擔心如推「0+0 」，七欖會吸引萬計遊客入境增加疫情風險，但現時七欖已完成，疫情個案無大增，認為政府無理由再拖延放寬入境政策至「0+0」。他說年底有長假期，如特區政府仍維持「0+3」，屆時無遊客會來港，而港人卻會外遊， 反問「屆時誰人在香港使錢消費？」

議員江玉歡在社交媒體評論政府當年以《緊急條例》及599章，訂立多項防疫抗疫措施，她稱時至今日，「當我們容許欖球賽事舉行，容許場內觀衆歡欣叫囂起舞，這已非一般人可理解的緊急情况」。江玉歡稱，若疫情不緊急，「措施便應解除」。

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