大灣區GBA新聞：創辦人神秘從沒受訪 公司「去中國化」在星註冊

有關許仰天的軼事只有兩則，均出自第三者口中無法求證。一是一名匿名供應商拜訪Shein公司後表示，「不管你什麼時候去，就算是凌晨兩三點，都可以看到許仰天和他的團隊」；另一則來自於他兩名前生意伙伴李鵬及王小虎的說法，指當年不同意許代理銷售婚紗的建議，結果有一天兩人回到公司，發現許仰天消失了，還帶走公司的支付帳號以及整個技術團隊。

Shein：許仰天是中國公民

隨着Shein的崛起，近期也流傳許仰天正努力「去中國化」，除了將Shein的母公司在新加坡註冊，避免受中美關係惡化影響，有傳他亦已取得新加坡永久居民身分，以繞過中國嚴格的海外IPO規定。Shein則回應，公司是「多中心運營設置，中國是公司重要的中心，許仰天仍是中國公民。」