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大灣區GBA新聞：涉50宗侵權官司 污染環境遭詬病

【明報專訊】Shein迅猛發展，伴隨不少負面消息，官司纏身。美國科技新聞及媒體網站The Verge上月報道，Shein母公司Zoetop因對客戶隱瞞數據泄露，以及未有保護好客戶數據，在紐約被罰款190萬美元（約1482萬港元）。

Shein這幾年還屢陷侵權風波，今年7月，美國廣告插畫師Maggie Stephenson起訴Shein侵權，指其抄襲她2019年一幅作品，索賠1億美元（約7.8億港元）；《金融時報》去年6月亦曾報道，Dr. Martens品牌母公司對Shein提訴，指其使用Dr Martens照片蓄意出售低價假冒產品。另據《華爾街日報》報道，過去3年間Shein在美國已涉及至少50宗商標或版權訴訟，涵蓋Ralph Lauren、Stussy等品牌。

焚滯銷產品捱批 設基金支持處理廢料

除了侵權，Shein的環境、社會和公司治理（ESG）表現也被詬病。據全球快銷時尚品牌研究評價媒體《Good on you》數據顯示，今年頭4個月Shein的美國官網推出超過31萬款新品，滯銷的高達10萬款，庫存往往要焚毁。據《每日電訊報》報道，Shein的產品存在大量使用化纖和尼龍布料等非環保材料，焚毁造成難以估量的環境污染。

面對污染指摘，今年5月Shein推出環保服飾evoluSHEIN；6月宣布與美國環保組織The Or Foundation共同成立Shein擴展生產商責任（EPR）基金，在未來5年投入5000萬美元（約3.9億港元）以重點支持全球二手服裝貿易和廢棄面料處理。

相關字詞﹕私隱外泄 環保 侵權 大灣區

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