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大灣區GBA新聞：快銷時裝Shein彈起 估值破千億美元 疫下攻陷歐美日東南亞 網紅造勢密推平價新品取勝

【明報專訊】快銷服裝跨境電商Shein是大灣區獨角獸之首，疫情期間以高速推新產品及低廉價格攻陷歐美、日本、東南亞等市場。今年4月F輪融資，集資額10億美元（約78億港元），估值逾1000億美元（約7800億港元），超越ZARA、H&M、優衣庫（Uniqlo）等名牌成為快銷時裝界之首。不過今年初銷售增速放緩，以及拼多多加入競爭等因素下，Shein的高增長高估值神話正面臨挑戰。

明報記者 陳子凌

婚紗電商轉型 貨品番禺村鎮廠代工

Shein由內地商人許仰天於2008在南京成立，原本是一間跨境婚紗電商，2015年公司遷往廣州市番禺區的江潤創意園內。Shein不生產服裝，由番禺南村鎮一帶的服裝廠代工；市場亦不在中國，專注歐美、日本、東南亞、中東等海外地區。

2020年歐美新冠疫情爆發，線上銷售成主流，幾美元一件上衣、十幾美元一條裙的Shein迅速吸引消費者眼球。雖然公司沒有公布財務數據，但綜合證券公司研報、彭博及市場機構統計，2020年Shein的銷售額為98億美元左右（約764.4億港元），按年飈約2.5倍，2021年銷售額約為157億美元（約1224.6億港元），年增近60%。此外，市場機構Marketplace Pulse數據顯示，Shein目前是美國下載量最多的應用程序，超過了TikTok、Instagram、Twitter等。

F輪融資後市值兩年內暴增5.7倍

競爭者新貨生產周期3周 Shein僅5天

今年4月Shein F輪融資，參投機構包括泛大西洋資本、紅杉基金等，據美國調查公司CB insights估算，完成F輪融資後，Shein市值將達1000億美元（約7800億港元），超過H&M、ZARA及優衣庫。2020年8月Shein E輪融資時，估值約150億元（約1170億港元），公司身價短短不足兩年暴增約5.7倍。如此迅猛增長，也令Shein晉身胡潤《2022年中全球獨角獸榜》全球十大初創之一，在全國排名也僅次抖音和螞蟻集團。

分析認為，Shein的急速崛起，與其比市場更低價和更快的生產周期有一定關係，Shein供貨商主要是中小型代工廠，疫情期間海外訂單大量流失，Shein便成為這些工廠的重要生意來源，Shein亦憑市場規模取得定價權，能比市場用更低價拿貨，令其服飾售價能做到ZARA的三分之一甚至更低；同時，依靠其數百家代工廠的強大供應網絡，Shein新產品生產周期最快只要5天，比H&M的3至4星期更能做到「新貨如輪轉」。對外，Shein尋找歐美網紅、博主合作，免費供應服裝讓他們穿搭，他們分佈在Instagram、YouTube、facebook等平台上的粉絲就成為Shein的龐大潛在用戶。

拼多多「地底價」挑戰 Shein增長見放緩

網紅帶貨加上低成本及高頻換新是Shein的成功之道，但也帶來抄襲、質量及環保問題（見另稿），外部競爭者的加入也令Shein面對新挑戰。今年9月，同樣走廉價路線的內地網購平台拼多多在美國推出新跨境電商平台Temu，不單服裝價格與Shein相差無幾，還有其他同樣便宜的家居生活日用品選擇，且推出大量優惠折扣等促銷活動，有網民甚至戲稱，如果Shein賣的是「地板價」，Temu賣的就是「地底價」。

另一方面，Shein的高速增長也開始放緩，彭博數據顯示，Shein今年首季銷售按年增幅只有大約57%，對比2021年首季增幅至少逾1倍，有明顯的下滑。此外，英國《金融時報》上月報道，在Shein今年4月估值去到逾千億美元之後，有機構投資者可能擔心其銷售放緩，過高估值難以持續，因此以4月估值的七折價格放售Shein的股份，也因此令Shein的估值降至650億至700億美元之間（約5070億至5460億港元），但報道未有透露放售是否成功。彭博則引述消息人士透露，Shein計劃最早在2024年於美國上市，不過目前估值的降低，或一定程度上會影響上市進程。

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