港聞

港聞二

性價比壓倒塑膠植物合成物

【明報專訊】根據考證，皮革工藝的歷史可以追朔到公元前大約1450年，當時的埃及浮雕已經描繪了人類加工皮革的情形。在意大利的龐貝古城遺跡中，亦發現了有皮革工廠大量製造衣料、鞋等日常用品的證據。到第一次世界大戰時期，現代的皮革製造工藝大致定型。

MM Limited董事關炳傑表示，現時業者使用的動物皮革，主要是牛皮、山羊皮、綿羊皮，當中以牛皮最硬和最耐用；山羊皮稍軟和耐用程度略低；綿羊皮最軟，但耐用程度亦最低。

這些真皮的批發價為每方呎2至20美元不等，以2至10美元為主。至於將塑膠（通常是PU或PVC）混合植物纖維製成的合成仿皮材料，每方呎批發價為3至4美元。MM全植物素皮的批發價也在這個範圍，所以其性價比應有相當的競爭力。

他分析，現時市場上銷量最高的3種合成仿皮材料，分別是以菠蘿樹纖維、蘋果皮、仙人掌纖維混合塑膠製成。他比較過，覺得MM全植物素皮都比它們更像真皮。

記者根據他提供的樣本作比較，以菠蘿樹纖維混合塑膠製成的材料最不像真皮，不但觸感不似，連外觀都相差很遠。至於以蘋果皮或仙人掌纖維混合塑膠製成的材料較好，但仍然像全部以塑膠製成的的傳統人造皮。在4種材料當中，以MM全植物素皮的外觀和觸感最像真皮，但記者發現，MM全植物素皮仍然不能完全模仿綿羊皮的柔軟和彈性。

未能完全模仿綿羊皮

關炳傑承認，MM全植物素皮的硬度和耐用程度介乎牛皮和山羊皮之間。雖然該公司可以根據客戶要求來修改配方，微調其軟硬度，但範圍有限。至於市場上其他聲稱是純植物成分的仿皮革材料，大多數未有同時提供不含塑膠及可以降解的認證，或只和個別超級大品牌合作，未有大量生產。所以，他認為競爭不大。

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