60路旁鳳凰木需移除 質疑巡查漏眼促檢討

發展局：覆檢有時間差 昔或無明顯問題

發展局解釋，該局2010年制定《樹木風險評估和管理安排指引》，及後不時按需要修訂及優化內容。在每年風雨季前，樹木管理部門會按《指引》為高人流車流地區的樹木評估風險。至於為樹木覆檢，是指在兩次定期檢查之間做額外檢查，因始終有時間差距，覆檢發現要移除的樹木，在過往檢測時可能無明顯健康或結構問題。另外，考慮到事件中鳳凰木倒塌情况，檢測人員覆檢路旁同類鳳凰木時，特別使用儀器協助更深入檢查土壤及樹根狀况，並因應樹木健康或結構問題安排移除以保障公眾安全。

現時全港逾1萬棵路旁鳳凰木，樹木辦已要求各樹木管理部門覆檢當中共4000多棵大型鳳凰木，當中60棵要移除，管理部門分別是建築署（12棵）、房屋署（1棵）、路政署（17棵）、水務署（1棵）及康文署（29棵）。其中38棵已移除，尚餘22棵正做移除前準備工作。樹木辦已提醒各部門若未能即時移除，亦應採取相應措施如圍封樹木，並張貼告示以提醒公眾。

長春社促建塌樹資料庫 訂篩查機制

另外，蘇國賢翻查過去紀錄發現，2009年至今本港最少有18宗鳳凰木倒塌個案，約一半是整棵樹倒塌，綜合這些個案的共通點，包括全是成熟大樹、大多生長於路旁、倒塌主因是真菌或白蟻侵蝕樹根。他促請政府盡快成立塌樹數據資料庫分析過去個案，有助找出較高風險樹種，以及制訂篩查機制，加強以目測法判斷外表無異樣的樹木有否潛在風險。

（城市保育）