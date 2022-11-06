巴富街修剪塌樹鄰木 環團：剪完更差 長春社質疑毁結構更易塌 康文署：加強監管承辦商

明報記者 馬耀森

巴富街2009年5月25日曾有鳳凰木塌下壓毀的士。13年後的今年9月16日，當年塌樹位置約50米外有另一棵鳳凰木塌下。兩者不同的是，13年前的塌樹位置補種另一棵鳳凰木，樹圈未有擴闊，該樹至今已生長至約七八米高；而今年倒塌的鳳凰木，事後樹穴已鋪回磚塊。

重量集中樹冠增吹斷風險 應裝纜紓緩

長春社總監蘇國賢上周一（31日）於現場發現，倒塌樹木旁邊4棵大樹包括鳳凰木及石栗等，均曾被大幅修剪枝幹，但只修剪較接近地面的枝條，令樹葉集中在樹木頂部。他說，該4棵樹木都是獅尾式修剪，破壞樹木原有穩定結構，亦造成過度修剪，估計樹冠縮減逾半，「修剪後棵樹變得不平衡，重量集中在樹冠，亦更受風，增加被大風吹斷的機率」。蘇稱，樹木的結構問題不能單靠修剪解決，而其中一棵鳳凰木的主幹離地約3米高位置呈Y形生長，獅尾式修剪有可能令該兩條主幹更易被吹斷，認為應在兩條主幹之間以纜索連結，避免大幅度搖晃而折斷，才是有效的風險緩減措施。

報告稱塌樹因真菌藏泥 蘇國賢倡儀器檢查斜樹

政府早前稱巴富街樹木倒塌其中一個原因是真菌深藏於泥土，故之前以目測方法檢測該樹時，未能從樹木表面發現受真菌感染。蘇國賢指出，目測法固然有限制，但亦可判斷樹木是否有潛在問題以決定如何跟進。他以另一棵位於巴富街及石鼓街交界的鳳凰木為例，該樹主幹表面無任何異樣，但樹身傾斜，樹腳部分增生巨型板根以平衡樹身。蘇國賢認為有需要跟進，例如以微鑽阻力儀等探入檢查，以確定樹幹內部有無受真菌感染或白蟻侵蝕。

蘇國賢說，目測法需累積一定經驗才能判斷樹木有否潛在問題，而本港每年有大量塌樹個案，若成立資料庫，綜合塌樹原因，有助前線人員判斷更準確。

康署：覆檢揭3危樹 另兩樹泥土含菌將移除

康文署稱，塌樹後該署緊急覆檢巴富街34棵樹木，並已向發展局匯報，當中發現3棵樹主幹基部內發現有腐朽情况，為保障公眾安全，移除工作已於10月初完成。另外署方委託承辦商修剪22棵樹木，其間署方發現部分樹木有修剪現象，已即時提醒承辦商工作手法。署方會向有關承辦商發出指示，亦會加強對承辦商監管，確保會依照發展局制定的樹木修剪指引護理樹木。另外康文署已安排承辦商為其中11棵樹木抽取泥土樣本，發現當中兩棵樹木的泥土樣本含有害木層孔菌，會按既定程序盡快安排移除相關樹木。

（城市保育）