《華爾街》稱赴峰會是向港「磕頭」 陳國基去函斥侮辱

《華》提立場案 陳批誤導

《華爾街日報》社評提到，華爾街高級管理人員來港出席峰會，是向香港「磕頭」，被港府利用（used as props）以剷除異己、破壞新聞自由和司法獨立，同時重建香港作為金融中心的聲譽。文章提到，這些銀行家碰杯的同時，已停運的網媒「立場新聞」編輯正接受審訊，立場新聞的資產亦在未經正當程序下遭警方凍結。

陳國基致函《華爾街日報》抗議及強烈反對，稱有關社評不尊重與會金融領袖，相信所有持平的投資者和商人都會根據香港實際環境及利益客觀、理性判斷。他又批評，該報對《港區國安法》的指控屬誤導，本港執法部門按證據依法辦事，與相關者立場、背景和職業無關。

《華爾街日報》於峰會前曾發表社評，形容來港出席金融峰會的美國銀行家儼如向被美國制裁的李家超「磕頭」，對他們及銀行名譽並無好處，陳國基當時亦致函該報強烈反對，批評該報社評偏頗及動機不良，任何人穿鑿附會及向參加者施壓，屬否定他們的自由意志，行為羞恥及反映缺乏安全感。