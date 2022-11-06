港大另一團隊研辨表情AI 偵虐兒偵拔喉偵面試表現

關卡多未申基金 初心用港品牌

數據科學實驗室透過在閉路電視裝設AI芯片，偵測人的不同動作和表情，例如拍打動作、跌倒、傷心、開心、憤怒、驚慌等，每個動作和表情，用約500張照片作為模組訓練芯片的偵測功能。劉秀梅說，該技術原理是統計學公式，「好像一個臉部表情，我將它分開10乘10共100份，為X1至X100，當你的output（輸出）Y是開心，那你每一個X的轉變，也得出不同的Y，即不同程度的開心」。而芯片可直接安裝在閉路電視，使用偵測功能毋須連接互聯網，可避免遭入侵或資料外泄。

盼助析各嬰習性 減照顧壓力

劉希望透過技術分析幼兒中心嬰兒習性，例如每個嬰兒飲奶時間，以協助幼兒中心安排人手。她相信照護員原本也喜歡小孩，但因照顧工作沉重，壓力大才會虐兒，冀以技術協調人手，減輕照護員壓力。

數據科學實驗室以相同技術研發出多項偵測功能，例如病牀監察，偵測病人自行拔喉動作，並防止病人跌下牀，以及偵測火警及開關門等，同樣可應用於安老院舍。劉秀梅說，學系每年收生面試，教職員要見過百個學生，或未能準確觀察學生表現，也可透過技術記錄學生肢體動作和用字，如回答是否直視、身體是否臥前，分析學生性格及就讀意欲。統計及精算學系副系主任林國輝補充，技術也可在網課時監察學生考試有否作弊，但他們對學生絕對信任，技術雖可行亦無實踐。

劉秀梅表示，由於政府基金資源有限，申請時間長，亦太多關卡，故沒有申請，幸得本地公司萬維數碼人工智能公司去年6月捐贈芯片，今年她帶領學生一同以私人時間研發該技術。她說要訓練芯片學習每一組動作或表情也要用上一天，希望讓學生得到實踐機會，學以致用。