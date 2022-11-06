港大另一團隊研辨表情AI 偵虐兒偵拔喉偵面試表現

【明報專訊】除電機電子工程系運動人工智能實驗室，港大的統計及精算學系數據科學實驗室團隊今年亦研發出可透過閉路電視偵測嬰兒狀態的AI系統。數據科學實驗室副主任劉秀梅表示，他們獲本地科研公司贈送首枚香港製造的邊緣計算AI芯片，今年帶領學生以統計學研究出該技術，過程沒申請政府基金。她形容研究初心是用香港品牌，以低成本研發，推動創科發展，並讓年輕人學以致用。
關卡多未申基金 初心用港品牌
數據科學實驗室透過在閉路電視裝設AI芯片，偵測人的不同動作和表情，例如拍打動作、跌倒、傷心、開心、憤怒、驚慌等，每個動作和表情，用約500張照片作為模組訓練芯片的偵測功能。劉秀梅說，該技術原理是統計學公式，「好像一個臉部表情，我將它分開10乘10共100份，為X1至X100，當你的output（輸出）Y是開心，那你每一個X的轉變，也得出不同的Y，即不同程度的開心」。而芯片可直接安裝在閉路電視，使用偵測功能毋須連接互聯網，可避免遭入侵或資料外泄。
盼助析各嬰習性 減照顧壓力
劉希望透過技術分析幼兒中心嬰兒習性，例如每個嬰兒飲奶時間，以協助幼兒中心安排人手。她相信照護員原本也喜歡小孩，但因照顧工作沉重，壓力大才會虐兒，冀以技術協調人手，減輕照護員壓力。
數據科學實驗室以相同技術研發出多項偵測功能，例如病牀監察，偵測病人自行拔喉動作，並防止病人跌下牀，以及偵測火警及開關門等，同樣可應用於安老院舍。劉秀梅說，學系每年收生面試，教職員要見過百個學生，或未能準確觀察學生表現，也可透過技術記錄學生肢體動作和用字，如回答是否直視、身體是否臥前，分析學生性格及就讀意欲。統計及精算學系副系主任林國輝補充，技術也可在網課時監察學生考試有否作弊，但他們對學生絕對信任，技術雖可行亦無實踐。
劉秀梅表示，由於政府基金資源有限，申請時間長，亦太多關卡，故沒有申請，幸得本地公司萬維數碼人工智能公司去年6月捐贈芯片，今年她帶領學生一同以私人時間研發該技術。她說要訓練芯片學習每一組動作或表情也要用上一天，希望讓學生得到實踐機會，學以致用。