AI鏡頭偵測虐兒 童樂居試用 憑骨架分析動作 議員稱好事惟需加強員工溝通

明報記者 廖俊升

遇溺警報為基 一智障院舍亦試

童樂居所屬的香港保護兒童會回覆本報稱，6月起與港大團隊合作先導計劃，正於童樂居試行人工智能閉路電視，但仍有技術細節需調節，未可交代何時全面應用。社署回覆稱，就幼兒中心閉路電視系統引入新科技，已跟包括港大團隊等相關專業團隊及科技公司初步接洽，有團隊自今年初於幼兒中心研究，現為測試階段。

港大運動人工智能實驗室2019年研發遇溺警報，霍偉棟表示，今年4月社署接觸實驗室，開始根據遇溺警報研究防虐兒警報，現於兩住宿幼兒中心試用。他說，當閉路電視連接至系統，便可透過偵測目標對象骨架分析其動作，例如拍打及搖晃等，並從嬰兒身體震動分析該身體接觸有否涉及虐待，繼而發出警報。

萬照片學一動作 分陰晴夜雨

霍稱，系統針對院舍環境和服務對象，分析每個虐兒動作，亦要從逾萬張照片和影片模組學習，十分全面，「在窗邊拍打嬰兒，也有分夜晚、下雨、陰天和晴天拍打，模組就要乘4」。技術獲技術轉移基金資助開發，霍說成本主要是人才和時間，硬件價格低，在一所院舍應用需費約「6位數字」。

有異常發警報 無人照顧亮黃

本報以嬰兒人偶放在枱上實測，電腦屏幕顯示閉路電視畫面，正常情况下人偶被綠框包圍。如大力搖晃或翻轉人偶，綠框變紅色並發出警報聲；枱的邊緣設警戒線，如人偶超出該線，綠框亦會變紅和發警報，以防嬰兒墮地。如錄影範圍內只有該嬰兒而無他人，畫面便會亮黃燈以示無人照顧。

掃背或難辨 多誤報可調節

霍表示，部分動作或難分辨，如掃背和拍打背部，但透過動作強度、方向和震動足以分析，微細如手指動作亦可偵測。被問到會否誤報，他稱如發現異常情况，就算只是小事，也會先通知用家抽查，免有漏網之魚。社署近月透過突擊巡查揭發保良局及羅氏基金護幼中心有懷疑虐兒事件，霍認為就算巡查亦難細閱所有片段，AI即時監察具互補作用。

至於是否屬監控員工，他稱縱無AI，一般公眾地方都有閉路電視，無太大分別，其技術亦無人臉識別功能，純粹是AI代替人眼看閉路電視。研究團隊博士生江頌濤說，如太多誤報亦可調節，AI能減輕照護員工作，「可能有50間房，其中一間房有事就會通知，去巡或者翻查相應閉路電視片段」。

狄志遠：不應用於他處 免礙自由

狄志遠表示，幼兒院舍虐兒事件不斷發生，應用科技是好事，期望兩院舍試行半年後推展至其他院舍。狄認為，技術或使員工不自在，亦憂技術太敏感，「舉手等於打人，喊等於虐兒」，令員工畏首畏尾，但認為可適應，機構需加強與員工溝通。被問到用於公眾地方是否合適，狄認為僅可接受用於監控院舍不良行為，反對在其他地方如公眾場所作監控，以免妨礙市民自由及造成不必要困擾。

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