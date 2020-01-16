20歲男涉8騙案曾冒警 偽造委任證拘捕令 騙款逾900萬

中區警區總督察（刑事）郭進傑表示，港島總區在於9月24日至10月4日，接獲3宗「假冒官員」電話騙案求助。騙徒指事主干犯洗黑錢等罪，須提供銀行密碼以凍結資金及接受調查。騙徒曾扮演本地執法人員親身接觸事主，並出示載有事主個人資料的虛假內地法庭手令，令事主不虞有詐。3案事主分別為一名內地男子及兩名本地女子，年齡22至69歲，共損失580萬元，騙款流入6個本地帳戶及兩個內地帳戶。

指事主洗黑錢 須供密碼凍結戶口

警方前日在將軍澳區以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕20歲無業陳姓男子，其後調查發現，男子共涉8宗電話騙案，騙款超過900萬元。據了解，他被捕時正進行第八宗騙案，在案中負責現身接觸23歲內地男事主，他早前接獲自稱內地執法人員來電，戶口被轉走38萬元。行動中，警員檢獲約9.9萬元懷疑騙款、多張懷疑虛假的內地法庭手令及一張懷疑偽造的警察委任證，上面寫有「警務輔助人員」。

被捕男子早前涉及另外4宗同類型騙案中，事主分別為一名本地男子、一名本地女子及兩名內地女子，年齡介乎22至65歲。據了解，大部分騙款直接從戶口轉走，警方現正追查主腦及騙款去向。

另外，一名85歲老翁在11月1日收到騙徒來電，訛稱其兒子因被捕而須繳交保釋金，對方在同日11時到老翁北角住所收取騙款，事主事後察覺有疑並報案。騙徒在翌日再致電索取更多保釋金，警方部署行動，當場拘捕前來收款的20歲姓黃無業男子。

同類騙案涉黑幫 收入來源

另一宗案件則發生在11月3日，71歲老翁收到同類來電索款，惟老翁並沒有子女。警方翌日在於炮台山快餐店拘捕欲收款的姓梁無業男子（35歲）及姓杜侍應（17歲），侍應在10月20日曾因同類案件被捕。兩人已被落案檢控，明日於東區法院提堂。警方指3名被捕者負責收取騙款、監察收款過程，約有1000元報酬，其中兩人有黑幫背景，相信屬不同集團，同類騙案已成三合會團伙收入來源。