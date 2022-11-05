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2022年11月5日星期六
港聞二
七欖首日2.4萬觀衆 南非客黃碼拒門外 楊潤雄稱無法酌情 葉劉：賽後確診倘無升 有條件放寬防疫
稱港無大型賽很悶 入場法國人稱0+3禁到景點可郊遊
營業時間撤限未見人流 酒吧幾點收舖「看客量」
事主「極悲傷」無力作供 恒大陳奮撤控企圖強姦
窗外偷拍住宅酒店 無人機窺淫現首例
呃八旬翁3萬 電騙黨「返尋味」收錢落網
電動滑板車擬明年合法 規管面積速度 議員倡限路段
撞巴士24傷「遠超案例」 洗街車司機囚16月
女警涉超市偷食物被捕停職
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私了律師案3人囚19至34月 官：被告一時鹵莽
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疑出租外賣員帳戶圖利 兩男涉教唆黑工被捕
涉濫開管制藥 伊院醫生准保釋
戲院准入座85％ 法院旁聽上限不一低見66％
中大調查：七成市民促放寬防疫措施
9.6萬劑幼童版復必泰抵港
專家倡配水庫移除植被 水署：餘氯可殺類鼻疽
調查：院舍應用科技 九成稱需人力培訓支援
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三跑工程涉索回佣 總建商分判4人被控
禁餵野豬擴全港 除夕生效 漁護署擬再修例增刑罰 引入定額罰款
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三度狎年幼孫女 八旬漢還押候判
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【明報專訊】（請看附圖）
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