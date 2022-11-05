三度狎年幼孫女 八旬漢還押候判

求情稱難捱牢獄苦

官：唔犯咪唔使坐

已退休的被告T.S.H.（現81歲）是事主X的祖父。審訊透露，X首次事發時4歲，其父母居於內地，X由祖父母照顧，直至X與祖母爭執，學校社工介入調停，才揭發本案。

王官裁決時稱，X供稱遭被告摸胸、撫摸私處及強迫舌吻等，作供態度誠實。對於辯方指X的錄影會面和庭上證供不符，王官反駁稱X接受錄影會面時年僅13歲，出庭作供時14歲，她未能清楚記起反抗被告的細節、非禮前後的過程等，也是情有可原。

官：事主年輕 作供有出入情有可原

辯方早前質疑X作供不可靠，例如在錄影會面表示最早向父母透露非禮事件，卻在庭上道出另一版本，表示早期曾向祖母求助。王官認為X當初向祖母告發祖父，遭祖母冷淡回應，但X向父母披露事件，就惹來祖母大怒，父母要下跪道歉。在此情况下，X對於向父母透露事件有較深印象，亦是人之常情。

王官認為案中3次非禮細節不同，若X有意誣衊被告，應只編造針對被告的故事，而不是虛構涉及多名角色的版本，否則會被人發現破綻，遂裁定被告3項非禮罪成。辯方求情稱被告依靠綜援生活，本案情節非同類型中最嚴重。

【案件編號：DCCC 1059/21】