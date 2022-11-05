港聞

港聞二

三度狎年幼孫女 八旬漢還押候判

【明報專訊】八旬翁涉2013至2018年對同住年幼孫女上下其手，並與她舌吻，事後更要求孫女的父母跪地叩頭認錯，昨日在區域法院被裁定3項非禮罪成。辯方求情稱被告年紀老邁，難承受牢獄之苦。法官王詩麗聞言稱「佢唔犯（案）咪唔使坐（監）囉」，強調被告利用祖孫關係非禮事主，明顯違反誠信，屬加刑因素。案件押後至12月12日進一步求情，另於12月16日判刑，以待索取事主的創傷報告。

求情稱難捱牢獄苦

官：唔犯咪唔使坐

已退休的被告T.S.H.（現81歲）是事主X的祖父。審訊透露，X首次事發時4歲，其父母居於內地，X由祖父母照顧，直至X與祖母爭執，學校社工介入調停，才揭發本案。

王官裁決時稱，X供稱遭被告摸胸、撫摸私處及強迫舌吻等，作供態度誠實。對於辯方指X的錄影會面和庭上證供不符，王官反駁稱X接受錄影會面時年僅13歲，出庭作供時14歲，她未能清楚記起反抗被告的細節、非禮前後的過程等，也是情有可原。

官：事主年輕 作供有出入情有可原

辯方早前質疑X作供不可靠，例如在錄影會面表示最早向父母透露非禮事件，卻在庭上道出另一版本，表示早期曾向祖母求助。王官認為X當初向祖母告發祖父，遭祖母冷淡回應，但X向父母披露事件，就惹來祖母大怒，父母要下跪道歉。在此情况下，X對於向父母透露事件有較深印象，亦是人之常情。

王官認為案中3次非禮細節不同，若X有意誣衊被告，應只編造針對被告的故事，而不是虛構涉及多名角色的版本，否則會被人發現破綻，遂裁定被告3項非禮罪成。辯方求情稱被告依靠綜援生活，本案情節非同類型中最嚴重。

【案件編號：DCCC 1059/21】

相關字詞﹕區域法院 祖父 非禮

上 / 下一篇新聞

七欖首日2.4萬觀衆 南非客黃碼拒門外 楊潤雄稱無法酌情 葉劉：賽後確診倘無升 有條件放寬防疫
七欖首日2.4萬觀衆 南非客黃碼拒門外 楊潤雄稱無法酌情 葉劉：賽後確診倘無升 有條件放寬防疫
稱港無大型賽很悶 入場法國人稱0+3禁到景點可郊遊
稱港無大型賽很悶 入場法國人稱0+3禁到景點可郊遊
營業時間撤限未見人流 酒吧幾點收舖「看客量」
營業時間撤限未見人流 酒吧幾點收舖「看客量」
事主「極悲傷」無力作供 恒大陳奮撤控企圖強姦
事主「極悲傷」無力作供 恒大陳奮撤控企圖強姦
窗外偷拍住宅酒店 無人機窺淫現首例
窗外偷拍住宅酒店 無人機窺淫現首例
呃八旬翁3萬 電騙黨「返尋味」收錢落網
呃八旬翁3萬 電騙黨「返尋味」收錢落網
電動滑板車擬明年合法 規管面積速度 議員倡限路段
電動滑板車擬明年合法 規管面積速度 議員倡限路段
撞巴士24傷「遠超案例」 洗街車司機囚16月
撞巴士24傷「遠超案例」 洗街車司機囚16月
女警涉超市偷食物被捕停職
女警涉超市偷食物被捕停職
立場案警截300圖未交出 控方：前晚方知 辯方稱需時檢視 憂延誤審訊「還押比刑期更長」
立場案警截300圖未交出 控方：前晚方知 辯方稱需時檢視 憂延誤審訊「還押比刑期更長」
35+初選案 范國威岑敖暉盼審前判刑
35+初選案 范國威岑敖暉盼審前判刑
私了律師案3人囚19至34月 官：被告一時鹵莽
私了律師案3人囚19至34月 官：被告一時鹵莽
學生中環襲警搶犯 兩人暴動罪成
學生中環襲警搶犯 兩人暴動罪成
疑出租外賣員帳戶圖利 兩男涉教唆黑工被捕
疑出租外賣員帳戶圖利 兩男涉教唆黑工被捕
涉濫開管制藥 伊院醫生准保釋
涉濫開管制藥 伊院醫生准保釋
戲院准入座85％ 法院旁聽上限不一低見66％
戲院准入座85％ 法院旁聽上限不一低見66％
中大調查：七成市民促放寬防疫措施
中大調查：七成市民促放寬防疫措施
9.6萬劑幼童版復必泰抵港
9.6萬劑幼童版復必泰抵港
專家倡配水庫移除植被 水署：餘氯可殺類鼻疽
專家倡配水庫移除植被 水署：餘氯可殺類鼻疽
調查：院舍應用科技 九成稱需人力培訓支援
調查：院舍應用科技 九成稱需人力培訓支援
土地共享3地率先獲批 測量師：仍須過三關
土地共享3地率先獲批 測量師：仍須過三關
民研：施政報告評分40.1 較出爐日跌10分
民研：施政報告評分40.1 較出爐日跌10分
引習近平指「港需轉變治理理念」 曾鈺成：意味政府理念有問題 失望未提相關改革
引習近平指「港需轉變治理理念」 曾鈺成：意味政府理念有問題 失望未提相關改革
三跑工程涉索回佣 總建商分判4人被控
三跑工程涉索回佣 總建商分判4人被控
禁餵野豬擴全港 除夕生效 漁護署擬再修例增刑罰 引入定額罰款
禁餵野豬擴全港 除夕生效 漁護署擬再修例增刑罰 引入定額罰款
涉訛稱盜竊案無法查 警：用儲值卡聯絡故沒紀錄
涉訛稱盜竊案無法查 警：用儲值卡聯絡故沒紀錄
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】李怡故居開放日 舊書舊物供選購
【Emily】李怡故居開放日 舊書舊物供選購
【Emily】港科企入圍威廉王子「為地球奮鬥獎」
【Emily】港科企入圍威廉王子「為地球奮鬥獎」
【Emily】陳浩濂同金融科技周嘉賓包廂睇七欖
【Emily】陳浩濂同金融科技周嘉賓包廂睇七欖
【Emily】國際青年商會主席 首來港讚大自然美景
【Emily】國際青年商會主席 首來港讚大自然美景
【Emily】梁熙兩撳發言掣最快 議員佩服
【Emily】梁熙兩撳發言掣最快 議員佩服